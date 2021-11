Liga: L’Atletico cala il tris al Betis, 1-1 tra Sociedad e Athletic

Il Cadice riesce in extremis, grazie a un contestato calcio di rigore, a salvare un punto nella sfida casalinga contro il Mallorca. Gli ospiti hanno dominato la gara e avrebbero certamente meritato maggior sorte, ma le parate del portiere di casa e una dose di malasorte non hanno permesso la conquista dell’intera posta in palio. Vantaggio del Mallorca con Baba al 29’. Una traversa a testa nel corso dell’incontro e polemica finale per il rigore a favore dei padroni di casa assegnato al 93’. Negredo trasforma con un tiro secco che non lascia scampo all’estremo difensore avversario. All’87’ espulsione per il mallorquino Sedlar.

Un solido Atletico passeggia contro il Betis. Tre a zero il risultato finale con reti di Carrasco e Joao Félix. In mezzo l’autogol di Pezzella per la vittoria dei colchoneros che rientrano così in zona champions scavalcando proprio il Betis.

Il Getafe conquista la sua prima vittoria in Liga a spese dell’Espanyol, battuto con il punteggio di 2 a 1. Doppietta di Enes Unai per los azulones padroni di casa. Per la formazione di Moreno Peris ha timbrato Sergi Gomez per il provvisorio pareggio con il quale le due formazioni sono rientrate negli spogliatoi all’intervallo.

Uno a uno tra Real Sociedad e Athletic Bilbao nel derby basco della dodicesima di Liga. Los de Bilbao raggiungono il pareggio all’ultimo respiro al 91, con Muniain, tarpando le ali a los de San Sebastián e impedendo loro un principio di allungo in classifica. La Real è sempre prima, ma a quota 25, con uno di vantaggio sulla coppia Madrid e Sevilla. Bella partita tra due squadre ben dirette dalle rispettive panchine. Il vantaggio dei locali è giunto al 58’ su rigore di Isak. L’Athletic è rimasto in 10 uomini all’84’ per il rosso sventolato a Iñigo Martinez.