Liga: L’Atletico crolla a Bilbao, il Barcellona vince e sogna il sorpasso

Svolta clamorosa nella Liga. L’Atletico perde la sfida con l’Athletic e lascia via libera al Barcelona, nel pomeriggio vittorioso contro il Villareal in trasferta. I baschi, dopo cinque pareggi consecutivi, riescono a conquistare i tre punti nella sfida più importante, quella contro la capolista. Dopo due sconfitte consecutive nelle due finali di Copa del Rey disputate nel giro di 10 giorni, contro Real Sociedad e Barcelona, la formazione di Marcelino ha mostrato il valore tecnico e emotivo dei leones. Vantaggio all’8’ con Berenguer, pareggio nel secondo tempo di Savic al 77’. Ma la gara aveva ancora tanto in serbo. A quattro dalla fine nuovo vantaggio dei padroni di casa con Inigo Martinez. L’Atletico del Cholo resta a 71 punti, sempre primo in classifica, ma ormai il Barça, secondo a meno 2 e con una partita in meno, gli è già saltato addosso.

Il Barcelona per sua sponte, vince nella difficile e complicata trasferta di Vilallreal contro il submarino amarillo e fa un passo importante verso la vittoria finale. Partita bella e intensa data la caratura delle due contendenti. Il Villareal impegnato in una lotta a tre senza quartiere con Betis e Real Sociedad per un posto in Europa League, il Barça all’inseguimento dell’obiettivo Liga. I padroni di casa sono passati in vantaggio con Chukwueze al 27’. Il Barça ha immediatamente pareggiato con Griezmann (28’). Ancora il francese alla mezzora ha trovato la rete del sorpasso e della vittoria. Nella ripresa il Villareal ha cercato la rete del pari, ma ha trovato solo l’espulsione di Manu Trigueros per un intervento killer ai danni di Leo Messi. Villareal 7°; blaugrana, con ancora una gara da recuperare, secondi con il Madrid e con l’Atletico ad un tiro di schioppo.

Anche il Sevilla non molla di un centimetro e prosiegue nella sua rincorsa. La vittoria per 2-1 contro il Granada, reti di Rakitic su calcio di rigore e di Ocampos; rete di Soldado per il Granada, anch’egli su penalty, porta gli andalusi ad appena un punto dal Madrid e dal Barça. Con il quarto posto più che blindato (+20 dalla quinta), gli uomini di Lopetegui sognano in grande.

Una doppietta di Enes Ünal da la vittoria al Getafe nella trasferta di Huesca. La formazione di casa avrà certo pensato, alla vigilia, di approfittare dello scivolone del Valladolid e di portarsi a quota 30 in una posizione di maggior sicurezza. Ma Bordalas e il giocatore turco hanno deciso diversamente.

Vittoria del Celta in casa contro l’Osasuna in una sfida che assume i contorni di una gara senza stimoli di classifica per entrambe le contendenti. Rispettivamente nona e decima, lontane dal vertice e dalla coda, le due formazioni si sono affrontate per onorare lo sport, il calcio e i propri vessilli. Ha vinto il Celta per 2 a 1 con reti di Aspas e Murillo. La rete della bandiera della formazione di Pamplona porta la firma di Roberto Torres Morales.

Giuseppe Ortu