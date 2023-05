Liga: L’Atletico ipoteca la Champions, vincono Cadiz ed Espanyol

Al Nuevo Mirandilla di Cadice va in scena la partita della paura. Sarebbe potuto essere Cape Fear e sarebbe stato lo stesso. Cadice e Valencia si sono affrontati in uno scontro che poteva significare vita o morte, salvezza o retrocessione. Una di quelle gare che non vorresti mai giocare o vivere dagli spalti. Quartultima contro sestultima nella giornata in cui si giocava anche Espanyol – Getafe, vale a dire penultima contro terzultima.

Cadice e Valencia sono arrivati a questo appuntamento separati da appena un punto. Le due squadre hanno provato a superarsi a vicenda. Occasioni da entrambe le parti in cui i portieri e i difensori hanno dato il meglio di loro stessi, con salvataggi disperati sulla linea di porta sia del Valencia che del Cadice. Alla fine hanno vinto i padroni di casa con il risultato di 2-1. Escalante e Sergi Guardiola per il 2-0 del Cadice. Lino, nella ripresa, ha accorciato le distanze per il Valencia. La squadra andalusa scavalca il Valencia in classifica e si porta a 35 punti. La formazione che rimane a 33 al quartultimo posto.

A Cornellá, tra Espanyol e Getafe, vincono i padroni di casa. Uno a zero il risultato finale di un altro scontro a tinte drammatiche. L’Espanyol riesce a portare a casa i tre punti, meritatamente, con una rete su calcio di rigore di Joselu nel primo tempo e a rimettere la testa in corsa per la salvezza. Getafe agganciato a 31 punti in classifica con entrambe le squadre separate di due punti dal quartultimo posto del Valencia.

Il Villareal batte un tranquillo Celta e si porta in una posizione di vantaggio sul Betis, ieri sconfitto al Camp Nou. Mini allungo sulla formazione di Sevilla, adesso staccato di 4 punti dal 5° posto. Doppietta di Jackson e rete di Terráts per il Villareal. Rete di Larsen per il Celta.

Manita dell’Atletico che si scatena a Valladolid. 2-5 per gli uomini di Simeone che si rimettono in scia del Madrid. -2 dai blancos che non riescono ad allungare sui rivali cittadini e devono continuamente guardare gli specchietti per tenere sotto controllo le intenzioni dei colchoneros, che rimangono incollati ed in zona DRS al Madrid. Incontro equilibrato solo nella parte centrale della gara e fino al risultato di 2-3. Il 2-4 su autorete di Joaquin Fernandez all’86’ chiude di fatto i giochi per l’Atleti. Con il quarto goal arriva poi, al 93’, anche il quinto ad opera di Depay. Le prime reti dell’incontro portano i nomi di Molina, Gimenez e Morata per i rojiblancos.

Il Valladolid tenta la scalata con Larín, su rigore, ed Escudero, ma l’autorete di Joaquin Fernandez toglie ogni speranza alla formazione locale. Atletico incredibilmente cinico, capace di capitalizzare al massimo le conclusioni in porta: 6 per 5 reti. Il Valladolid, forte di ben 9 calci d’angolo a 1 – ma contano le reti segnate – rimane inchiodato al bordo della zona retrocessione che coinvolge ben 6 squadre racchiuse in 4 punti.

Giuseppe Ortu Serra