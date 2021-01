Liga: L’Atletico Madrid non si ferma più, Barça ok senza Messi

Nella giornata di Liga domenicale, l’Osasuna mette a segno un colpaccio, battendo per 3-1 il Granada e portandosi fuori dagli ultimi tre posti della classifica. Una partita combattuta e igualada per quasi tutti i 90 minuti. I padroni di casa sono passati doppiamente in vantaggio con la doppietta di Budimir prima che il Granada accorciasse le distanze e si rimettesse in partita. L’incontro è andato avanti così fino agli ultimi istanti di gara, quando Moncayola, all’86’, ha chiuso la sfida con la rete del 3-1. Due minuti dopo l’Osasuna è rimasto in 10 per l’espulsione di Roncaglia.

Il Barcelona di Frankie De Jong, orfano di Messi squalificato, batte a Elche la formazione della Comunitat Valenciana con il risultato di zero a due. Una rete per tempo, di De Jong al 39’ e Riqui all’89’, alla prima rete in campionato. La gara comunque non è stata spettacolare, diremo piuttosto grigia, noiosa e scontata per la pochezza dei padroni di casa e la prova incolore della formazione di Koeman che ha sbagliato schieramento tattico nel primo tempo, obbligando Pedri a giocare largo a sinistra, di fatto escludendolo dalla partita, e formazione, lasciando ancora una volta fuori il Brutto anatroccolo Riqui Puig. Nella ripresa, spostato il canario al centro, la musica è cambiata. L’inserimento tardivo del de Metadepera ha mostrato, goal a parte, che il suo impiego è indispensabile.

Uno a uno tra Celta e Eibar. Brais Méndez per i padroni di casa, e Bryan Gil per l’Eibar hanno firmato il risultato di parità. Un punticino che per il Celta, reduce da un disastroso inizio d’anno e tre sconfitte consecutivo, è un brodino leggero dopo una brutta influenza. Per l’Eibar, a due punti dall’orlo del baratro, un punto in trasferta che è poca cosa alla vigilia della sfida con il lanciato Sevilla. Le prossime sfide per gli armeros saranno decisive, posto che giocheranno tre scontri diretti nelle prossime quattro gare.

L’Atletico rimonta l’iniziale rete del valenciano Račić e con Joao Felix, Suárez e Correa chiude la difficile sfida casalinga contro il Valencia con la vittoria per tre reti a una. Con questo successo la formazione colchonera mantiene le distanze inalterate con le inseguitrici in testa alla classifica. Il Valencia, nella stessa situazione dell’Eibar e del Valladolid, si trova pericolosamente al limitare del terzultimo posto, con appena due punticini di vantaggio dall’Alavés.