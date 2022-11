Liga: L’Atletico non vince più, pari nel derby tra Betis e Siviglia. Colpaccio Maiorca

La domenica di Liga è stata caratterizzata per i numerosi risultati di pareggio verificatesi. A partire dai rojiblancos che non vanno oltre l’uno a uno casalingo, ma in rimonta, contro l’Espanyol. Continua il periodo nerissimo per l’Atletico di Simeone, la cui panchina inizia a scaldarsi come l’acqua del thé in un bollitore durante un pomeriggio piovoso. L’Atletico ha giocato di più, pressato di più, tirato di più, perfino battuto più calci d’angolo, ma è passata in svantaggio al 62’ con Sergi Darder. La rete del pari è giunta nuovamente grazie a Joao Felix, che nonostante non stia giocando molto, sta togliendo tante castagne dal fuoco al suo allenatore. Anche ieri è entrato nel corso della ripresa, al 66’ al posto di Carrasco. I madrileni ora sentono il fiato sul collo di Osasuna, incredibilmente quinta, Real Sociedad e Athletic che spingono da dietro. L’Espanyol rimane giù, con un solo punto di vantaggio sulla terzultima.

Pari anche tra Real Sociedad e Valencia. Anche qui con il medesimo risultato, 1-1. La partita è stata evidentemente condizionata dall’espulsione di Elustondo della real quando i baschi conducevano sul Valencia con il risultato di 1-0 su autogol di Guillamón. Da lì la partita è cambiata, gli ospiti hanno preso il possesso del gioco e della partita, giungendo al pareggio con Lino al 25’. Il Valencia ha pressato e attaccato, sfiorando la rete ma senza giungere alla rete della vittoria. La Real, sebbene in 10 uomini e con il Valencia a comandare il gioco (possesso di palla 74% a 26% a favore della formazione ché), ha resistito, sommando un punto alla sua classifica europea.

Colpaccio del Mallorca che, in due mosse, dà scacco matto al Villareal. A l’esordio de la Ceramica, i mallorquini passano due volte con Muriqi nel primo tempo e Ndiaye nella ripresa. Agli ospiti è basato solamente il 28% di possesso palla per affondare il submarino amarillo. Il possesso è importante solo se sai usarlo. Il Villareal si pianta in classifica e si allontana leggermente dal giro europeo. Il Mallorca si allontana, invece, dalla zona pericolosa.

Il Gran Derbi di Sevilla, tra Betis padrona di casa e Sevilla ospite, partita clou della domenica, è stato caratterizzato dall’arbitro e dalle sue espulsioni. Come nella giornata di sabato in Getafe – Cadice, sembra che per i fischietti iberici stiano andando di moda le espulsioni di gruppo. Non si è felici se non si è in tanti. Una per il Sevilla, due per il Betis. La prima ai danni del sevillista Montiel al 38’; poi è stato il turno del Betis ad essere punito con due cartellini rossi. Fekir al terzo di recupero del primo tempo e Borja Iglesias al 49’. Il risultato della gara ha visto un salomonico pareggio per una rete a una. Autori delle marcature sono stati Jesús Navas (autorete) per il vantaggio del Betis e Gudelj per la rete del pareggio. Betis quarto in classifica (sarebbe stato terzo con la vittoria); Sevilla che con il pareggio si salva restando quartultimo, anche se fino alla rete di Gudalj la formazione di Sampaoli si trovava sprofondata negli oscuri abissi della coda della graduatoria occupando il penultimo posto.