Liga: L’Atletico prova l’allungo, Messi fa 644 gol, Suso trascina il Siviglia

L’Atletico espugna l’Anoeta con due reti nella ripresa di Hermoso e Llorente, consolida la testa della classifica e inguaia la Real Sociedad alla sua terza sconfitta consecutiva (solo due pareggi nelle ultime cinque). I baschi ora sentono forte il fiato sul collo delle inseguitrici (Villareal e Barcelona su tutte).

I blaugrana sfruttano il cambio di modulo di Koeman, che ha sistemato i suoi con un 3-4-1-2, e vincono dominando al Nuevo Zorrilla contro il Valladolid terzultimo della classe. Il risultato di 0-3 porta le firme di Lenglet, Braithwaite e Messi, che con la sua rete numero 644 supera O’Rey Pelé nel record di numero di reti realizzate con un unico club, assurgendo al trono dell’Olimpo del calcio mondiale. I blaugrana adesso sono quinti a meno due dalla coppia Real Sociedad – Villareal.

Il submarino amarillo non sfrutta l’occasione della gara casalinga contro l’Athletic per rilanciare in classifica e si fa imporre il pari dai bilbainos rojiblancos. 1 a 1 il risultato con gli ospiti passati in vantaggio con Inaki Williams al 19’. Los amarillos hanno trovato la rete del pari con Pino a 15 minuti dal triplice fischio finale. Anche il Villareal, così come già detto per la Real, ha enormemente rallentato nelle ultime gare, conquistando l’intera posta solo in uno degli ultimi 5 incontri a fronte a quattro pareggi.

Huesca contro Levante, ovvero lotta con le unghie per la sopravvivenza. La sfida tra disperate termina in parità, premiando solamente il Levante che conquista un punticino in trasferta. La formazione dell’Huesca rimane ultima con una sola vittoria conquistata in campionato. Le reti dell’incontro sono state realizzate da Ontiveros per l’illusorio vantaggio dei padroni di casa e da Melero a inizio ripresa per la formazione granata.

Vittoria del Sevilla per uno a zero a Valencia contro la formazione di Gracia Carlos. A Mestalla, Suso all’81’ da la vittoria alla formazione andalusa, condannando los ché a un limbo di assoluta pericolosità in classifica. Con 15 punti il Valencia si trova appena tre punti sopra l’Huesca ultimo.

2-2 tra Elche e Osasuna in un altro incontro da far tremare i polsi. Tra la penultima e la quintultima della classe vince la paura e la spartizione dei punti. Un punto a testa che non giova a nessuno. Alternanza di reti a l’Estadio Martínez Valero di Elche, con l’Osasuna in vantaggio due volte e per due volte raggiunto dai padroni di casa. Al 92’ gli ospiti sono rimasti in 10 uomini per l’espulsione di Inigo Pérez.