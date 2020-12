Liga: L’Atletico resta in vetta, Barça ancora ko, Real di misura

Nella giornata in cui giocavano tutte le grandi di Spagna, vincono Atletico e Madrid e perde il Barcelona. I colchoneros battono per 2 a 0 il Valladolid con reti di Lemar e Llorente nel giorno in cui rientrava Suárez dopo la guarigione dal Coronavirus. Il Madrid, dal canto suo, conquista i tre punti in palio contro il Sevilla in trasferta al Sanchez Pizjuán con una gara fortunosa che ha momentaneamente salvato la panchina di Zidane, negli ultimi tempi sempre più traballante. Los blancos sono riusciti a strappare l’intera posta con una azione in contropiede conclusa da una sfortunata autorete del portiere sevillano Bono. A nulla è servito il forcing degli andalusi per mutare il risultato di 0-1 a favore del Madrid. Se a Madrid si ride, a Barcelona si piange.

Il Barça, in rally positivo da tre partite, due di Champions e una di Liga, era chiamato a confermare di aver imboccato il bivio giusto della sua stagione. E’ incappato, invece, in una brutta e amara sconfitta frutto di un clamoroso errore difensivo su rimessa laterale a favore che ha vanificato una gara giocata, sebbene con una certa frenesia e confusione, nella metà campo avversaria e con una serie di statistiche che parlano di 21 tiri a 7, con 13 angoli contro 5. Questa sconfitta ha quasi il sapore dell’abdicazione dalla corsa per la conquista della Liga. E siamo solo a dicembre. Le reti della gara sono state messe a segno da Alvaro Gimenez all’8’ sugli sviluppi di un calcio da fermo per il vantaggio del Cadice e da una autorete di Alcala su tiro cross di Jordi Alba che ha caratterizzato il momentaneo pareggio blaugrana. La rete della vittoria degli andalusi è di Negredo che ha ringraziato un clamoroso pasticcio di Lenglet (mancato stop in area di rigore) su rimessa laterale di Jordi e segnato a porta vuota.

Dopo la vittoria di venerdì del Celta, un’altra importante vittoria insiste nella zona pericolosa della classifica. Parliamo del Levante che ha battuto in casa il Getafe con il perentorio punteggio di 3-0. Una partita fortemente condizionata dalla doppia espulsione che ha sofferto il Getafe. Al 7’ Chema (rosso diretto) quando il Levante era da poco passato in vantaggio (rete al 5’ di Roger Martí). Al 77’ per doppia ammonizione ai danni di Dakonam quando il risultato era già sul tre a zero finale. Oltre alla rete di apertura a cui abbiamo accennato, le altre marcature sono state realizzate da Dani Gomes al 17’ e da Jorge de Frutos al 57’.