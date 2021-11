Liga: L’Atletico spreca, la Sociedad si prende la vetta. Derby al Siviglia

Nella giornata della domenica della 13a giornata di Liga, l’Atletico si veste da Barça e si va rimontare due goal in quattro minuti dal Valencia in pieno recupero. I colchoneros, che vincevano 3-1 al Mestalla di Valencia al 91’ sono riusciti a farsi riprendere sul risultato di 3-3. Stesso risultato di Celta-Barcelona. Sugli scudi Hugo Duro, autore della doppietta che, al 92’ e al 96’ hanno permesso ai locali di strappare un punto che solo qualche istante prima era assolutamente insperato. L’Atletico aveva aperto le marcature, portandosi in vantaggio, con Suarez. Pareggio del Valencia con autorete di Savic e nuovo vantaggio ospite con Griezmann. Vrsaljko, autore dell’uno a tre rojiblanco, pareva aver messo in ghiaccio il risultato e la vittoria per il Cholo. Ma, per usare una battuta di Colazione da Tiffany, “sei giorni non fanno una settimana”. Così, ciò che sembrava una placida vittoria, si è trasformata in un’autentica pazzia calcistica.

Il Villareal conquista una importante vittoria per la classifica a scapito del fanalino di coda Getafe, al quale non è bastato cambiare guida tecnica per cambiare il ruolino di marcia in campionato. La rete della vittoria del submarino amarillo è stata realizzata da Manu Trigueros dopo 10 minuti di gioco. Tre punti che servono alla formazione di Emery per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria.

Importante successo della Real Sociedad a Pamplona contro l’Osasuna. La formazione di Oyarzabal somma tre punti alla sua eccezionale classifica e prosegue la sua marcia incontrastata al vertice del campionato. Le due reti di un incontro combattuto, sono giunte nell’ultimo quarto di gara. Autori dello 0 a 2 finale sono stati Mikel Merino e Januzaj su calcio di rigore.

Mallorca-Elche finisce in parità. Un 2-2 che i mallorquini riescono a recuperare al 5° minuto di recupero grazie alla rete di Maffeo che salva i padroni di casa da una sconfitta che sarebbe stata ingiusta visto le occasioni avute. Le 4 reti della sfida sono giunte tutti nella parte finale dell’incontro. Vantaggio dell’Elche con Boyé al 68’; pareggio di Salva Sevilla al 72’; nuovo vantaggio ospite ancora con Boyé tre minuti dopo. Al 95’, infine, il meritato pareggio del Mallorca con Maffeo.

07El Gran Derbi di Sevilla, tra Betis e Sevilla, ha visto la vittoria degli ospiti al Benito Villamarín. Superiore per occasioni da rete, anche se con scarsi tiri in porta, e per numero di uomini in campo (il Betis ha dovuto giocare in 10 uomini dalla fine del primo tempo per l’espulsione – doppio giallo – di Guido Rodriguez), il Sevilla ha

vinto grazie a una rete di Marcos Acuna con un gran tiro scoccato dal limite dell’area, e all’autorete di Bellerin sul finire di gara.

Giuseppe Ortu Serra