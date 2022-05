Liga: L’Atletico Madrid vince il derby dopo 4 anni, il Siviglia pareggia a Villarreal

Il derby di Madrid tra colchoneros e blancos si è chiuso con la vittoria dell’Atletico sui rivali cittadini del Real. Ancelotti ha optato per un once alternativo, ricco di rincalzi. Simeone ha ringraziato e ne ha approfittato per sommare tre punti importanti per allontanare la minaccia Betis che incombeva alle sue spalle. Con sei punti di vantaggio a meno tre partite dalla fine, anche i rojiblancos possono dare per virtualmente conquistata la posizione Champions. La rete della vittoria è stata siglata su calcio di rigore da Carrasco. Nonostante il risultato striminzito, non lo è stato l’andamento della partita, assolutamente dominato e stravinto dai padroni di casa sulle merengues, anche se la mancanza di incisività sottoporta dell’Atletico ha lasciato il Madrid in vita che, come ormai da abitudine, sul finale di gara ha rischiato perfino di raggiungere gli avversari.

Il Sevilla riesce a conquistare un punto per la corsa al secondo posto contro il Villareal allo scadere del 6° minuto di recupero. Le reti del risultato di parità sono giunte, entrambe, nei minuti finali della partita. Dopo una prima rete annullata dal Var al sevillano En Nesyri, il Villareal è passato in vantaggio all’86’ con Lo Celso. La rete del pareggio, all’ultimo sospiro, è giunta grazie al centrale Kounde che ha limitato i danni nella sfida a distanza con il Barcelona, ieri vincente per 2-1 sul campo del Benito Villamarin contro il Betis. Adesso il Sevilla sconta uno svantaggio di 4 punti proprio sulla formazione di Xavi.

Secondo pareggio consecutivo del Getafe, 0-0 il risultato finale contro il Rayo Vallecano, che con questo risultato si avvicina, a piccoli passi, alla salvezza. Permanenza nella massima serie matematica, invece, per il Rayo. Los azulónes dovranno attendere ancora prima di festeggiare e pensare alle vacanze e alla prossima stagione.

L’Espanyol pareggia in casa per uno a uno contro l’Osasuna e deve rinviare la salvezza matematica alle prossime partite. È stato l’Osasuna a passare in vantaggio al 42’ con Barja. Di Nico Melamed, al 67’ la rete del pareggio.