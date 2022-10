Liga: Lewandowski beffa Gattuso al ’93! Per l’Atletico un altro finale amaro

Le partite disputate il sabato della dodicesima giornata di Liga hanno presentato delle sorprese che hanno comportato dei consistenti effetti sulla classifica. A partire dalla caduta dell’Atletico a Cadice per 3-2. Una partita strana, matta, loca, nel più puro stile spagnolo, con la sfida che si è accesa come una fiammata che ha trovato ossigeno improvviso negli ultimi 10 minuti di gara. Vantaggio immediato del Cadice al 1° minuto. Rete di Bongonda. Ma è dall’81’ che inizia il vero Cadice – Atleti. Raddoppio degli andalusi con Alex Hernandez e con partita che sembra chiusa per i locali, arriva prima l’autorete di Fernandez che, all’85’ dimezza lo svantaggio per i colchoneros, e poi addirittura il 2-2 con rete di Joao Felix, furente per essere entrato a gara in corso, con un tiro da fuori all’89’. Ma la partita era ancora giovane. È infatti solo al minuto 99 che si decide la sfida a favore del Cadice con una rete su contropiede ad opera di Ruben Sobrino. Una gara che ha visto la vittoria meritata dei padroni di casa per quanto hanno mostrato nel corso degli oltre 90 minuti e che segna il profondo rosso per l’Atletico, caduto anche in Liga, contro la penultima, dopo l’eliminazione dai gironi di Champions. Il Cadice supera momentaneamente il Girona e si porta al terzultimo posto. I rojiblancos segnano il passo e si allontanano sempre più da Barça e Madrid.

Crolla anche il Sevilla, mai ripresosi veramente nonostante il cambio di panchina e l’avvento, ormai diverse partite or sono, di Sampaoli. Scivolone casalingo ad opera del Rayo che conquista l’ottava piazza della classifica. Male, invece, il Sevilla, sempre più impelagato nei bassifondi della Liga (quartultimo ma solo per differenza reti) e alla seconda sconfitta consecutiva in campionato. La rete della vittoria del Rayo è di Álvaro García.

Vince il Barça al Mestalla al 93’ con un gran goal di Lewandowski, che in spaccata volante si avventa sul cross profondo di Raphinha e devia la palla alle spalle del portiere del Valencia, inutilmente proteso in disperata uscita. Non una delle migliori partite dei blaugrana, con una manovra lenta e scontata. Molto meno ha fatto il Valencia, vistosi due volte per tempo dalle parti di Ter Stegen. Una rete per squadra annullata per irregolarità di gioco. Fuorigioco di Ansu e fallo di mano su rete di Lino.

L’Almeria vince 3-1 contro il Celta in una sfida in cui ha inciso in maniera pesante il cartellino rosso mostrato nel primo tempo, alla mezzora di gioco, ai danni del galiziano Veiga. Lo stesso giocatore aveva aperto le marcature della partita e portato in vantaggio il Celta. Dopo l’espulsione, con gli avversari in 10, l’Almeria ha ribaltato le sorti dell’incontro, giungendo alla vittoria con le reti di Marques, de la Hoz e Eguaras.