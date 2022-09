Liga: Lewandowski porta il Barça in vetta, tris Valencia

Nel sabato della sesta giornata di Liga, il Barça dormirà in testa alla classifica dopo la placida vittoria per 3-0 sul colista Elche. La formazione di Francisco non ha infatti ancora vinto in questo inizio di stagione e rimane al palo del campionato con appena un punto, frutto del pareggio contro l’Almeria della seconda giornata. Per il Barça era importante ritrovare sensazioni positive dopo la sfortunata trasferta di Champions di Monaco, mentre il compito per l’Elche era piuttosto complicato. La partita, che è stata messa subito in discesa dal rosso diretto di Verdú per fallo da ultimo uomo su Lewandowski lanciato a rete, è stata comodamente gestita dai ragazzi di Xavi che l’hanno condotta in porto con l’ennesima doppietta del polacco (11 reti in 8 gare) e con la rete di Depay. Annullata dal Var una rete a Pedri.

Medesimo risultato (3-0) anche per il Valencia contro il Celta al Mestalla. Partita in equilibrio per gran parte della gara, con i padroni di casa in vantaggio di una rete al 37’ grazie a Castillejo. Nella ripresa l’espulsione di Cervi del Celta ha squilibrato l’incontro, anche se il risultato è rimasto in bilico fino all’82’, quando Marcos André ha raddoppiato per il Valencia. La sfida è stata poi chiusa al 93’ con la rete del definitivo 3-0 di Almeida.

Partita tiratissima, invece, a San Mamés, tra l’Athletic e il Rayo Vallecano. Il risultato finale ha sorriso ai padroni di casa per 3-2, ma lo score è sempre stato in discussione. Sono stati gli ospiti a passare in vantaggio con Trejo, prima che la Banda Williams, composta da Inaki e Nico, con la collaborazione di Sancet, rovesciasse la situazione a favore dell’Athletic. Una rete annullata al Rayo a Camello e una concessa a Falcao all’80’ hanno movimentato una partita che solo per poco non è terminata con il risultato di parità.