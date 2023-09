Liga: Manita Barça, il Valencia batte l’Atletico. Mallorca ok

La Liga della 5a giornata, nel fine settimana di sabato, inizia con una batosta inaspettata. È quella dell’Atletico che subisce tre reti al Mestalla di Valencia. Un tre a zero che non lascia spazio a dubbi o recriminazioni da parte dei colchoneros del Cholo Simeone. Da un paio di stagioni i rojiblancos hanno perso la loro potenza che ne aveva fatto la squadra rivelazione del panorama interno e internazionale dell’ultimo decennio. La partita è stata subito a senso unico, con Hugo Duro in cattedra a catechizzare gli indisciplinati scolari di Simeone, in ginocchio sui ceci già a partire dal 5° minuto con la prima rete del numero 9. Al 34’, poi, il raddoppio da parte dell’attaccante valenciano che ha di fatto chiuso la partita. La terza rete, realizzata da Javi Guerra, è giunta nella prima parte della ripresa, al 54°. Per il Valencia un ottimo risultato dopo due sconfitte consecutive. Un mazazo invece per l’Atletico, che naviga in non usuali posizioni di classifica, trovandosi al momento fuori dai posti europei.

Importante successo per l’Athletic Bilbao. La formazione basca batte per 3 reti a zero il Cadice e dà continuità ad un brillante inizio di stagione. Con 10 punti conquistati in 5 partite, la squadra di Valverde si colloca ad altezze Champions. Le reti dell’incontro sono state siglate da Guruzeta al 66’, el bufalo Villalibre due minuti dopo e Inaki Williams al 90’.

Muriqi e le parate di Rajkovic permettono al Mallorca di sbancare Balaidos e portare via i tre punti dal campo del Celta. L’attaccante mallorquino ha segnato a 5’ dalla fine. Il suo portiere ha permesso prima di mantenere il risultato sullo 0-0, e poi di portare a casa il risultato pieno grazie ad una performance di assoluto livello. Grande delusione in casa galiziana per una sconfitta decisamente immeritata.

Il Barça, con in campo dal primo minuto i due Joao (el gato Felix e Cancelo), confezionano una manita su misura al Betis e riemerge dalle paludi di un gioco fino a questa gara incerto, grigio e stagnante. Joao Félix ha dato dinamicità, verve, velocità e verticalità. Cancelo presenza nelle due aree, compattezza e classe al centrocampo, oltre a una spinta costante sulla fascia. La manita è stata aperta e chiusa proprio dai due portoghesi. Al 24’ Joao Félix, autore di un tiro dalla linea di fondo dopo aver saltato il portiere; Lewy al 31’ ha raddoppiato. Nella ripresa prima Ferran al 62’, poi Raphinha al 65’ per il 4-0. A chiudere il festival è stato Cancelo con una azione personale all’80’.