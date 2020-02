Liga: Messi poker e il Barcellona torna in testa. Clamoroso ko del Real con il Levante

LLa giornata numero 25 di Liga si apre con un pareggio pirotecnico tra Betis e Maiorca. Al Benito Villamarin di Siviglia sono gli ospiti a portarsi in vantaggio al 16′ con un gol spettacolare da fuori area dell’attaccante colombiano Cucho, al suo secondo centro consecutivo in campionato. 3 minuti più tardi il Betis trova il pareggio con un perfetto rigore di Canales, bravo a spiazzare Reina. Al 27′ è il croato Budimir – ex Crotone e Sampdoria – a far mettere nuovamente la testa avanti al Maiorca, costretto però a capitolare ancora su calcio di rigore al minuto 35. Questa volta è il francese Fekir a insaccare il pallone del 2-2, risultato con il quale si va al riposo. Ad inizio ripresa è il capitano dei Verdiblancos Joaquin a mandare in visibilio i tifosi di casa con un preciso tocco di destro che vale il 3-2. La vittoria del Betis, però, non si materializza, complice anche il suo portiere, Robles. A 20′ dal termine il diciannovenne Kubo scaglia in porta un destro che trova impreparato l’esterno difensore ex Everton, per il definitivo 3-3. Con questo pareggio il Betis perde l’occasione di riavvicinarsi al treno per l’Europa e il Maiorca prova a mettere fieno in cascina per uscire dalla calda zona retrocessione.

Nel partido de almuerzo, la caldissima sfida salvezza tra Celta Vigo e Gefate vede uscire vincitori i padroni di casa per 1-0. Un risultato importantissimo per i celesti capaci di conquistare i 3 punti nonostante gli oltre 70 minuti in inferiorità numerica. Al 21′ Bradaric, centrocampista ex Cagliari, si becca un rosso diretto per un intervento sconclusionato sulle gambe di Bustinza. Il Getafe però non riesce ad approfittarne e al 62′, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Apsas anticipa tutti e firma il gol vittoria. Il Celta Vigo respira, pur restando invischiato nei bassi fondi della classifica, per il Leganes, ultimo, è notte fonda.

Senza storia la sfida del Camp Nou dove i campioni in carica del Barcellona travolgono i baschi dell’Eibar per 5-0. Messi ne fa 4, salendo a 18 nella classifica cannonieri: apre le danze al 14’ con un piatto in diagonale scagliato in porta dopo una splendida serpentina al limite dell’area. Azione fotocopia al minuto 37: la Pulce entra in area e batte di sinistro Dmitrovic. Il portiere serbo, 180 secondi più tardi, è costretto nuovamente a recuperare la palla in fondo al sacco dopo il tap-in vincente dell’argentino. Stessa sorte al minuto 87, quando Messi sigla il suo poker personale chiudendo in rete un assist al bacio di Braithwaite. Prima del triplice fischio gloria anche per Arthur: ancora una volta è il danese a confezionare l’azione trasformata in gol dal brasiliano. I catalani salgono a 55 punti, i baschi restano a +2 dalla zona calda, con un match ancora da recuperare.

Cede di schianto il Valencia: dopo il flop contro l’Atalanta in Champions, gli uomini di Albert Celades si fanno travolgere 3-0 dalla Real Sociedad. La squadra di San Sebastian domina in lungo e in largo: dà il via alla mattanza Merino, al minuto 12, con un perfetto colpo di testa su assist di Zaldua. Il raddoppio, nel recupero della prima frazione di gioco, arriva ancora di testa: questa volta è Nacho Monreal ad insaccare alle spalle di Domenech dopo una spizzata di Elustondo. Ad inizio ripresa è il belga Januzaj a chiudere definitivamente i conti, con un missile di sinistro da fuori area che non lascia scampo al portiere valenciano. Con questa vittoria la Real Sociedad vola a 40 punti, scavalcando il Valencia fermo a 38, e aggancia il 4° posto.

La grande sorpresa arriva nell’ultimo match del sabato, con il Real Madrid che esce sconfitto per 1-0 dalla trasferta di Valencia contro il Levante di Paco Lopez. Primo tempo di marca ospite, con i Blancos capaci di andare al tiro per ben 11 volte senza però sbloccare il risultato. Gran merito va a Fernandez, estremo difensore del Levante, bravo a disinnescare in più di un’occasione le sortite della truppa d’attacco capitanata dal francese Benzema. Nella ripresa non cambia lo spartito tattico, con il Real Madrid riversato in avanti a gestire la manovra e i valenciani rintanati nella loro metà campo nella speranza di sfruttare qualche contropiede. E la strategia funziona: al minuto 79 Morales dalla distanza sorprende un non perfetto Courtouis e trova il gol dell’1-0 mandando in visibilio gli oltre 23 mila spettatori. Nonostante l’assalto all’arma bianca delle Merengues, il risultato non cambia fino al termine. Con questa sconfitta il Real perde la testa della classifica, andando a -2 dalla nuova capolista Barcellona. Punti tranquillità per il Levante che si porta a +10 dalla zona calda.