Liga: Messi trascina il Barça, 3-2 al Betis. Poker Sociedad, frena il Valencia

Vittoria del Barça sul campo del Betis per tre reti a due dopo una partita combattuta e giocata sempre sul filo dell’equilibrio nel risultato. Vantaggio dei locali in contropiede con la difesa blaugrana completamente sorpresa e fuori posizione. Rete di Borja Iglesias al 38’. Pareggio di Messi nella ripresa pochi minuti dopo il suo ingresso in campo (riposo precauzionale in vista della semifinale di Copa contro il Sevilla). Vantaggio del Barça con autorete di Ruiz, che si fa poi perdonare andando a siglare di testa la rete del pareggio al 75’. Il finale della partita non è ancora scritto, e così, all’87’, Trincao, alla sua prima rete in blaugrana, regala i tre punti e la conferma del secondo posto con un tremendo tiro che sbatte sotto la traversa e si insacca alle spalle del portiere avversario.

Dopo quattro partite senza vittorie, la Real Sociedad fa bottino pieno in casa contro il Cadice. 4 a 1 il risultato finale con doppiette di Oyarzabal e di Isak. Solo sul risultato di 4-0 per i padroni di casa è giunta la rete della bandiera del Cadice. La formazione andalusa ha disputato tutta la seconda frazione di gioco in inferiorità numerica per espulsione diretta di Marcos Mauro al terzo minuto di recupero dei primi 45 minuti di gioco. La Real allunga in classifica sul Betis e si porta a una sola lunghezza di distanza dal Villareal 5°. Il Cadice, tre sconfitte di fila, ha un poco rassicurante vantaggio di quattro lunghezze dal Valladolid terzultimo.

Athletic Bilbao e Valencia impattano uno a uno a San Mamés. Le due reti a cavallo dei due tempi. Vantaggio per i leones con autorete di Guillamón al 43’. Pareggio del Valencia al 65’ con Gabriel Paulista. Seconda partita senza vittoria per Marcelino dopo un inizio scoppiettante della sua nuova avventura sul banquillo basco.

L’Osasuna vince in casa l’importantissimo scontro diretto nella zona bassa della classifica contro l’Eibar. Vittoria di misura, per 2-1, della squadra di Pamplona contro la formazione basca. Vantaggio dei locali con Jonathan Calleri al 18’, pareggio dell’Eibar in chiusura di tempo, e rete della vittoria di Budimir all’86’ per i tre punti dell’Osasuna. L’Eibar rimane fuori dalla zona retrocessione solo per la migliore differenza reti con il Valladolid. L’Osasuna fa un bel salto in avanti, esce dalle ultime tre posizioni e respira aria meno tossica di quella che ristagna nella zona retrocessione.