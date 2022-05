Liga: Pari Barça e Real, Siviglia in Champions. Alaves retrocesso

La penultima giornata di Liga si è giocata in contemporanea per evitare favoritismi a questa o quella squadra e garantire una regolarità di facciata al campionato, diversamente da quanto visto in altri Paesi dove si è giocato a smozzichi e spizzichi (vedi Premier e Serie A).

Definitivamente risolto e definito il quadro dei primi quattro posti con la matematica certezza del secondo posto per il Barcelona (1-1 a Getafe), mentre resta ancora da definire la terza e la quarta piazza, al momento di proprietà rispettivamente di Atletico e Sevilla, che nello scontro diretto hanno impattato per uno a uno. Un dubbio, invece, riguarda le squadre che giocheranno la Europa League e la Conference, per le quali ancora ballano Betis e Real Sociedad. Si giocheranno le due competizioni all’ultima giornata. La zona bassa della classifica ha visto cadere un altro pezzo in Segunda. Si tratta dell’Alavés, caduto in casa del Levante, già retrocesso, che così trascina con sé l’avversario di giornata per sentirsi un po’ meno solo in questo triste giorno. Rimangono ancora vivi Cadice, Mallorca, Granada ed Elche. La prossima settimana si deciderà il loro destino. Una di loro seguirà Levante e Alavés. Le altre tireranno un sospiro di sollievo e cercheranno di soffrire meno nella prossima stagione.

Ma andiamo per ordine e partiamo da Atletico-Sevilla, match clou della giornata. L’uno a uno finale ha visto il vantaggio dei padroni di casa con Gimenez al 30’ e il pareggio del Sevilla ad opera di En-Nesyri a 5’ dalla fine.

L’1-1 del Cadice in casa contro il Madrid non è servito a salvare la squadra andalusa. Missione da rimandare all’ultima giornata. Le reti sono state messe a segno da Mariano al 5’ per i blancos e da Rubén Sobrino per i giocatori della squadra dell’istmo.

Nello zero a zero tra Getafe e Barça (salvezza per i locali e secondo posto per i catalani) ha regnato la noia. Ritmo soporifero dall’inizio alla fine e uniche emozioni rappresentate dai due momenti di cooling break per il caldo asfissiante di Madrid.

Partita vera a Vila-real tra Villareal e Real Sociedad. Vittoria degli ospiti in rimonta per 1-2. Di Coquelin al 43’ per il submarino amarillo; di Isak al 56’ e Zubimendi al 73’ le reti che permettono a los donostiarras di inseguire il Betis per giocarsi la E.L.