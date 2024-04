Liga: Pari nel derby di Siviglia, il Villarreal batte il Rayo

Cadice-Mallorca, ovvero partita ad alto rischio a gran quoziente di drammaticità. Entrambe le formazioni sono invischiate in piena zona rossa, con il Cadice terzultimo e il Mallorca quintultimo. Il Nuevo Mirandilla presentava il colpo d’occhio delle grandi occasioni. Gli spalti rifulgevano di speranzosa umanità e traboccante passione, paura, tensione. Il Cadice doveva vincere a tutti i costi per tentare l’assalto al Celta, perdente nel suo incontro celebratosi sabato, e per guadagnare tre punti anche sul Mallorca, sua diretta concorrente. L’incontro è invece terminato con un pareggio. Il risultato, alla fine, non accontenta nessuna delle due contendenti. Se delude i locali (per il Cadice è come una sconfitta), si trasforma in un’occasione persa per il Mallorca, che torna sì a casa con le distanze immutate dalla prima delle squadre a rischio retrocessione, ma con la consapevolezza di aver mancato il match point per chiudere già da ora i conti con la salvezza. Gli isolani possono rammaricarsi per il vantaggio iniziale di Muriqi, che aveva portato i rossi di Aguirre sullo zero a uno, per il pareggio del Cadice (frutto di un’autorete di Mascarell), ma sopratutto, per la penultima azione della gara, all’85’, con Sergi Darder che, in contropiede, tutto solo davanti a Ledesma, si è fatto deviare sul palo la conclusione a colpo sicuro. Distanze immutate, dunque, in fondo alla classifica, ma con un Cadice oggi più vicino alla retrocessione di quanto non lo fosse alla vigilia della gara.

Il Granada batte 3 a 0 l’Osasuna a Los Carmenes in una partita che sa già di despedida dalla Primera División per gli andalusi. Vittoria piuttosto inutile visto il distacco del Granada dalla salvezza. Le reti dell’incontro portano le firme di Pellistri, Uzuni e Lucas Boyé.

Comoda vittoria per il Villareal, in casa, contro il Rayo Vallecano. Il tre a zero del risultato finale è giunto al termine di un incontro in cui Sørloth, con la sua doppietta, è stato l’elemento decisivo della sfida. È stato lui ad aprire e chiudere la partita. Nel mezzo è giunta la rete di Mosquera. Il Villareal rimane aggrappato al trenino che conduce in Europa, anche se occupa un posto nell’ultimo vagone del convoglio.

Giornata di Gran Derby a Sevilla per la stracittadina tra Betis e Sevilla. Al Benito Villamarin i verdiblancos mancano l’aggancio alla Real, pareggiando in casa contro i rossi dell’altra sponda del Guadalquivir. Al rigore di Isco sul finire del primo tempo (fallo di mano di Lukebakio), risponde Kike Salas, di testa, ad inizio ripresa. Il Betis avrebbe meritato certamente di più da questa sfida. Ma come si sa, i derby sono sempre indecifrabili e imprevedibili. Giuseppe Ortu Serra