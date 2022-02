Liga: Pari per Siviglia e Rayo, vincono Celta Vigo e Mallorca

Nella giornata di Liga del sabato, il Sevilla sbaglia un calcio di rigore al 93’ a Pamplona con Rakitic e non va oltre lo 0-0, permettendo al Madrid di giocare oggi per andare a un potenziale +6 in classifica. Possesso di palla assoluto per gli andalusi, 74% contro 26%, ma medesime occasioni da rete tra le due formazioni. Terzo pareggio consecutivo per il Sevilla che rallenta decisamente la marcia in campionato. L’Osasuna conquista un ottimo punto in classifica, che acquista ancor più valore alla luce della parata dal dischetto ad opera di Sergio Herrera nei minuti di recupero.

Battuta d’arresto anche per il Rayo, in fase calante da diverse settimane, sconfitto a Vigo dal Celta. Due a zero il risultato finale con doppietta di Brais Méndez al 12’ e all’80’. Tre sconfitte e un pari nelle ultime quattro per i madrileni di Vallecas.

Con due rigori il Mallorca ribalta il risultato che stava maturando a l’Estadi Ibèrostar. Un incontro, quello tra Mallorca, padrone e di casa, e Cadice, già fondamentale per le sorti della lotta per non retrocedere. Uno scontro diretto che metteva di fronte terzultima e quartultima. Il Mallorca, battendo in casa il Cadice per 2-1, scappa via e si allontana dalla zona retrocessione, scavando un fossato di 5 punti dal terzultimo posto occupato proprio dal Cadice. Gli ospiti erano passati in vantaggio in apertura di gara con Alcaraz, ma il doppio penalty di Salva Sevilla al 20’ e di Muriqi al 66’, hanno rovesciato le sorti dell’incontro e il destino delle due contendenti. Adesso, con la sconfitta del Levante di venerdì, che rimane inchiodato all’ultimo posto (ormai spacciato con i suoi 11 punti), tra Alavés (17), Cadice (18) e Mallorca (23), si è creato un gap difficilmente colmabile per le formazioni che inseguono.

L’Elche, da parte sua, battendo l’Alavés per 3-1, ha contribuito a scrivere il destino del suo avversario. La vittoria di ieri sera mette i padroni di casa in una posizione comoda a 26 punti, mentre ingabbia nel fondo classifica l’Alavés. Anche in questa drammatica sfida erano stati gli ospiti, poi usciti sconfitti dal terreno di gioco, a passare in vantaggio. Joselu aveva illuso la formazione di Vitoria con la rete del vantaggio. Ma prima la doppietta di Milla, poi la rete di Fidel, hanno consegnato i tre punti ai padroni di casa.