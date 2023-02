Liga: Pari show nel derby di Madrid, il Valencia torna a vincere

Inutile dire che LaLiga della 23a giornata sia stata monopolizzata dal Derby di Madrid. Un incontro teso, tirato, che ha visto due squadre scontrarsi per 90 minuti e uscire dal campo con un pareggio per uno a uno. I blancos hanno tenuto più palla, ma senza quasi mai impensierire seriamente Oblak; i colchoneros si sono difesi come costume. Non è stata una partita spettacolare, ma certamente sentita e intensa. Rojiblancos subito sugli scudi per un chiaro ed evidente “mani” in area del Madrid di Valverde, ma Gil Manzano (chi, lo stesso che anni fa aveva lasciato il Bernabeu dopo un Madrid – Villareal con la busta con su lo stemma delle merengues piena di omaggi?), ha fatto spallucce lasciando proseguire l’azione. Partita tirata fino all’espulsione di Correa al 64’ per un rosso diretto che farà tanto parlare. Partita segnata e indirizzata? Chiedetelo a Simeone. L’Atletico ha fatto ancora più fronte comune dopo quell’episodio e, pur in 10, è passato sugli sviluppi di un corner con un cabezazo di Correa che ha anticipato il neo entrato Álvaro. Palo – rete e vantaggio colchonero. Il Madrid ha risposto con la stessa moneta. 85°, corner e colpo di testa dello stesso Álvaro. Azione identica a quella dell’Atletico. Palo – rete e goal dell’1-1. Un punto a testa non fa male a nessuno, si dice. In realtà non è proprio così. Il Madrid adesso è esposto, e una vittoria del Barcelona questo pomeriggio, ore 18:30 ad Almería, lo lascerebbe a meno 10 dai blaugrana. L’Atletico si avvicina alla Real Sociedad, anche se la vittoria gli avrebbe permesso di scavalcarla e sistemarsi al terzo posto.

Rivoluzione nella zona retrocessione de LaLiga. Il Valencia vince. Basterebbe questo per assurgere a notizia della giornata. Se ad essere sconfitta è la Real Sociedad è veramente La Notizia. Praticamente un testa – coda. Penultima contro terza. È una autorete di Zubeldia a decidere l’incontro al 40’. I tre punti permettono al Valencia di uscire dagli ultimi tre posti e sistemarsi al quartultimo posto. Anche il Cadice ottiene una importantissima vittoria e abbandona la zona calda. Contro la sesta in classifica Rayo, è Guardiola, al 74°, a regalare ai padroni di casa tre punti che fanno respirare gli andalusi in classifica.

Anche l’Espanyol guadagna tre punti che lo fanno schizzare come una molla via dalle sabbie mobili. Una classifica estremamente corta nella parte bassa (9 squadre in 5 punti) che coinvolge quasi metà delle formazioni di Liga, e che permette balzi promettenti e cadute improvvise. Vittima dell’Espanyol è il Mallorca che a Cornellá perde per due reti ad una. La doppietta di Braithwaite condanna i

Mallorquini alla sconfitta. La rete di Muriqi da sola non è sufficiente per portare via un pari dalla Catalunya. Il Mallorca rimane così ottavo e dovrà difendersi dall’attacco di Villareal e Osasuna che possono insidiare la sua posizione in classifica. È proprio una bella Liga quella di questa stagione.