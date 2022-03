Liga: Poker Barça, Siviglia fermato dal Rayo. Il Real può ipotecare il titolo

Nella domenica di Liga corrispondente alla ventottesima giornata, il Sevilla apparecchia il titolo per il Madrid. Secondo pareggio consecutivo della formazione di Lopetegui e frenata insperata a Vallecas. 1 a 1 il risultato finale con reti di Bebé per il Rayo e pareggio del Sevilla ad opera di Delaney al 63’. A Madrid il Sevilla non ha perso solo due decisivi punti per la conquista della Liga, ma ha di fatto lasciato il titolo nella capitale iberica per metterlo a disposizione di Ancelotti che oggi, battendo il Mallorca in trasferta, potrebbe portarsi a +10 a nove gare dal termine, e di fatto, iniziare i preparativi per i festeggiamenti.

Uno a zero del Betis contro l’Athletic Club con rete di testa di el panda Borja Iglesias. Betis che riprende il cammino della vittoria dopo due stop consecutivi. Athletic che segna uno stop che lo allontana momentaneamente dall’inseguimento alle posizioni europee. Espulsione per Fekir del Betis per fallo di reazione conseguente a un fallo subito.

Anche la Real Sociedad fa il suo dovere contro l’Alavés e continua a rendere incerta la lotta europea. Contro la pericolante Alavés, Zubimendi risolve una pratica complicata, ossuta e ricca d’insidie a 20 dalla fine. La Real rimane pienamente in corsa per l’obiettivo europeo; l’Alavés, che avrebbe certamente meritato di uscire imbattuto dalla Real Arena, perde una ghiotta occasione, ma rimane vivo nella lotta per la sopravvivenza. A una formazione così in forma, l’impresa non è impossibile.

È il Barça a chiudere la giornata domenicale di Liga. Un Barça totalmente diverso da quello interlocutorio visto in campo giovedì scorso contro il Galatasaray negli Ottavi di andata della Europa League. Contro l’Osasuna la formazione di Xavi ha recuperato la concentrazione e la sfida è andata di conseguenza. 4 a 0 per i blaugrana e no chance per gli avversari. Di Ferran (su rigore e su azione), Aubameyang (già alla sesta rete da febbraio) e Riqui, le reti della goleada blaugrana. Il Barcelona, al terzo posto, adesso mette nel mirino il secondo posto del Sevilla, 5 punti oltre, ma con una partita in meno e con lo scontro diretto (in programma al Camp Nou), ancora da disputare.