Liga: Prima vittoria Barça, pari tra Atletico e Betis. Colpo Girona

C’era una volta LaLiga, torneo al vertice dell’attenzione mondiale per la qualità del gioco e i giocatori che vi militavano. C’era una volta, e adesso non c’è più. La Liga sta perdendo, stagione dopo stagione, quelle che erano le sue caratteristiche più riconoscibili. Bel calcio, squadre offensive e ottima tecnica da parte di tutte le squadre della massima divisione. Non è più così, ahinoi. Il bel calcio non c’è più. Le squadre offensive si sono trasformate in difese ad oltranza costituite da linee di 5/6 uomini. L’ottima tecnica ha lasciato il posto a speculazioni, perdite di tempo, ostruzionismi, falli sempre più rudi che tendono a non far giocare l’avversario piuttosto che a superarlo con una rete in più. La nuova Liga è quella marcata dal Getafe e dal Cadice con l’assenso di una classe arbitrale che favorisce il gioco duro, preferendo ammonire un giocatore che si lamenta per il fallaccio ricevuto piuttosto che l’autore dello stesso. Se il calcio spagnolo prenderà definitivamente questa strada, ripercorrendo sentieri già percorsi negli anni dai 60’ agli 80’, depaupererà quanto di buono è stato fatto negli ultimi decenni grazie alla rivoluzione guardiolista, facendo scappare campioni, sponsor, investitori. Per la felicità (?) di Tebas e Rubiales, a cui, evidentemente, non dispiace la sgradevole deriva che sta prendendo la Primera División. Quando il giardinetto personale è più importante del parco comune.

Il Girona, nella domenica della seconda giornata di Liga, liquida il Getafe di Bordalás che si conferma la formazione più dura e fallosa de LaLiga. Un tre a zero perentorio per la squadra catalana contro la formazione della periferia di Madrid. Yangel Herrera al 12’, e una doppietta di Stuani nella ripresa (55° e 65°), firmano il successo dei rojiblancos sugli azulones.

Il Barcelona soffre contro il Cadice all’esordio nella sua casa temporanea di Montjuïc, ma alla fine la spunta sull’ostico e più che spigoloso avversario. Un’altra gara di botte più che di trame eleganti. Il Barça ci ha provato, ma dall’altra parte ha trovato una squadra disposta a non fare prigionieri pur di portare via un punticino o di trovare una rete in uno dei rari contropiede. Più che un campo di calcio è sembrato il terreno de La Somme. Brutta, bruttissima pubblicità per LaLiga di Tebas. Mentre il señor Muniz Ruiz sorvolava sui falli, in area e fuori dei giocatori del Cadice, e ammoniva le proteste e non le scorrettezze (perfino il capitano Ter Stegen è finito sul taccuino dei cattivi per aver cercato il confronto con il fischietto di Pontevedra), la pazienza della formazione di Xavi ha avuto il meritato premio all’82’ con la prima

rete dell’incontro. È stato Pedri a portare i suoi in vantaggio su assist di Gündogan. Il raddoppio è opera di Ferran lanciato a rete da una spizzata di testa di Lewandowski.

Zero a zero tra Betis e Atletico in una sfida in cui il tiro in porta è stata merce rara, appena uno in tutta la gara, realizzato dai colchoneros. 14 sono stati i tentativi dei padroni di casa, ma la precisione non è stato l’elemento caratterizzante la formazione dell’ingegner Pellegrini. La difesa a 5 del Cholo ha fatto il suo, imbrigliando le giocate del Betis e condannando lo sviluppo della partita ad un nulla di fatto.