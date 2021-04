Liga: Real a -3 dall’Atletico, il Villarreal batte il Granada, pari Getafe

Grande e importante vittoria del Huesca contro il Levante per la zona retrocessione. Gli aragonesi fanno un grande balzo verso la salvezza in un campionato in cui, con la classifica corta che propone questa stagione la Liga, può accadere ancora di tutto e ogni strada è assolutamente percorribile per chiunque. La vittoria del Huesca sul campo del Levante per 0 a 2 permette agli ospiti, in attesa del completamento della giornata, di piazzarsi al terzultimo posto a meno uno dalla salvezza. La vittoria è stata il frutto della doppietta di Rafa Mir, che al 15’ e al 54’ ha chiuso la gara a suo favore. Massima percentuale realizzata del Huesca, con due tiri nello specchio di porta e due reti. Levante al momento al centro classifica, ma i valenciani non possono dormire eccessivamente in questo placido e caldo inizio di primavera.

Il Madrid batte l’Eibar a Valdebebas con Asensio e Benzema e inguaia terribilmente l’Eibar, al momento ultimo con l’Alavés a quota 23 punti. Il Madrid si rimette alle spalle dell’Atletico, in campo a Pasqua, in attesa della partita del Barcelona che giocherà a pasquetta in casa con il Valladolid.

Scivolone del Granada in casa contro il Villareal. Tripletta di Gerard Moreno, con due calci di rigore, terza vittoria consecutiva e quinto posto in classifica in attesa della partita della Real Sociedad di mercoledì 7 contro l’Athletic Bilbao. Il Granada ha iniziato a rilassarsi con i primi tepori dell’anno, incappando nella seconda sconfitta consecutiva in Liga.

Osasuna-Getafe, partita al limitare della zona del descenso, termina con il risultato di zero a zero. Due formazioni con un rendimento speculare nelle ultime gare di Liga, con tre pareggi consecutivi nelle ultime tre, una sconfitta e una vittoria nelle due precedenti. Partita scarna di tiri in porta per un giusto pari a reti bianche, con appena uno dei padroni di casa e due dei madrileni.

Giuseppe Ortu