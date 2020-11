Liga: Real Madrid ko con l’Alaves. Atletico in vetta con la Real Sociedad

Seconda sconfitta su tre incontri del Real Madrid che perde in casa contro l’Alavés per due reti a una con reti di Lucas su calcio di rigore e di Joselu dopo una papera colossale di Courtois. La rete della bandiera dei blancos è stata siglata da Casemiro all’86’. Continua dunque la serie negativa della formazione di Zidane che nelle ultime tre partite ha conquistato la miseria di un punto frutto del pareggio contro il Villareal per 1-1 in trasferta nella scorsa giornata. La formazione di Vitoria fa un salto triplo in classifica e si allontana dal quartultimo posto. Il Madrid, invece, si ferma al quarto gradino della classifica. Piove sul bagnato per il Madrid che perde per infortunio anche Hazard, uscito alla mezzora della prima parte di gara per un infortunio muscolare.

I cugini dell’Atletico, invece, vincono con merito in trasferta contro il Valencia anche se solo per merito dell’autorete di Lato, che a 11 minuti dalla fine spiana la strada alla formazione colchonera verso la testa della classifica in attesa della partita della Real Sociedad di questa sera alle ore 21:00, impegnata in casa contro il Villareal in una complicata sfida di alta classifica.

Vittoria in trasferta del Sevilla contro il derelitto Huesca ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. En-Nesyri all’83’ garantisce i tre punti alla formazione andalusa che si piazza al 5° posto nella graduatoria immediatamente dietro al Real Madrid. L’unico pari della serata è quello tra Elche e Cadice. La formazione di casa era passata in vantaggio per prima con una rete di Boyé al 38’, ma è stata raggiunta ad inizio ripresa da Giménez anche per l’inferiorità numerica dell’avversario, rimasto in dieci uomini per l’espulsione dello stesso Boyé sul finire della prima frazione di gioco, fattore certamente determinante nel mancato mantenimento del risultato da parte dei padroni di casa.