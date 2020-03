Liga: Real Sociedad da Champions League. Vincono Eibar e Valencia

Inizia con una vittoria da Champions League la giornata numero 26 di Liga spagnola. La Real Sociedad di Alguacil vince 1-0 contro l’ostico Valladolid e resta in corsa per un posto nell’Europa che conta del prossimo anno. A regalare il successo ai Baschi l’esterno belga Januzaj, al suo secondo gol consecutivo in altrettante partite. La gara nel primo tempo è avara di occasioni, con l’impietosa statistica di 0 conclusioni alla voce “tiri nello specchio”. Nella ripresa i padroni di casa alzano i ritmi, mettendo alle strette il Valladolid che al 60’ capitola: Oyarzabal apparecchia dalla fascia destra, Januzaj anticipa tutti di testa e firma il gol vittoria. I tre punti consentono alla Real Sociedad di acciuffare momentaneamente al terzo posto l’Atletico Madrid e il Siviglia a quota 43. Fermo a 29 punti, in una zona di tranquillità, il Valladolid.

Il sabato spagnolo si apre con una roboante vittoria dell’Eibar che manda a casa il Levante con un secco 3-0. I valenciani non entrano mai in partita, con i padroni di casa capaci di schiacciare sotto ogni punto di vista gli ospiti. Mattatore assoluto della gara il trentacinquenne Charles che con la sua doppietta spiana la strada ai suoi. Al 27’ è già vantaggio Eibar: il cileno Orellana prolunga in area uno spiovente sul quale si fionda il brasiliano per l’1-0. Al 48’ Charles sfrutta un pregevole assist dalla fascia sinistra di Enrich per insaccare di testa il bis. Al minuto 72 l’attaccante brasiliano si prende il lusso di sbagliare anche un rigore: tiro centrale e ottimo riflesso dall’estremo Fernandez che tiene a galla i suoi. L’illusione di poter riaprire la gara, però, dura solo 12 minuti: ad inventare è ancora Enrich, preciso nello smarcare in area l’accorrente Orellana che scarica in porta il pallone del 3-0. Un successo che fa respirare l’Eibar, ora a 27 punti, a +5 sulla zona calda, e che lascia il Levante a metà classifica, fermo a 32.

Da una valenciana che perde, ad una che vince: il Valencia, infatti, torna al successo dopo 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime 3 gare, battendo in casa per 2-1 il Betis. Al Mestalla succede tutto nella ripresa. Al 60’ Gameiro spacca la partita, con una pennellata millimetrica da fuori area: destro a giro, palla sul palo e Blanquinegres in vantaggio. Al minuto 89 Parejo danza in area, ubriacando i difensori avversari, e deposita in rete un preciso destro che vale il 2-0. Nel recupero il Betis tenta l’arrembaggio, trovando anche la via del gol con Loren, bravo a trasformare una bella sponda di testa di Fekir. Ma è troppo tardi per la rimonta: il Valencia torna in corsa per l’Europa, salendo a 41 punti e stacca a +11 un Betis in crisi, incapace di vincere in campionato dal 19 gennaio scorso.

Nella gara pre-serale, il Leganes perde la grande occasione di portare a casa importanti punti salvezza contro l’Alaves. I padroni di casa partono bene, mettendo sotto gli uomini di Garitano, ma non riescono a sfondare. Dopo il primo parziale terminato a reti bianche, sono addirittura gli ospiti a passare in vantaggio, al minuto 47: Perez a tu per tu con l’estremo Cuellar non sbaglia ed è 0-1. Gli uomini di Aguirre reagiscono allo svantaggio, continuando in una pressione incessante che al 59’ dà i suoi frutti: dalla destra Oscar pesca in area l’ex Monaco Carrillo che di testa fa 1-1. I padroni di casa provano a fare bottino pieno ma Pacheco chiude più volte la strada blindando il pareggio. Il Leganes sale così a 20 punti, ancora in piena zona retrocessione, mentre l’Alaves, a 31 lunghezze, porta a casa un punto tranquillità.

Nel match che chiude il sabato di Liga, poche emozioni tra Granada e Celta Vigo. La prima frazione si chiude senza brividi per le tifoserie presenti sugli spalti del Los Cármenes. Uno 0-0 che dura fino al triplice fischio: i padroni di casa ci provano a sfondare, ma la difesa celeste non cade sotto i colpi dei biancorossi. Il Granada, con questo pareggio, resta attardato sul treno Europa, a quota 37. Un punto utile ma non risolutivo per il Celta che si porta a 25 lunghezze, a + 3 dal Maiorca, terzultimo ma con una gara in meno.