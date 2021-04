Liga: Simeone cade 1-0 col Siviglia, Barcellona e Real in scia

Il Sevilla risolve il match clou della giornata di Liga battendo per uno a zero l’Atletico del Cholo, sempre più in difficoltà nella parte finale, e cruciale, della stagione. Dopo un rigore fallito nel primo tempo da parte di Ocampos (secondo errore dal dischetto dopo quello parato da Ter Stegen nella remuntada blaugrana di Copa), gli andalusi sono passati nella ripresa grazie alla rete di Acuna, che di testa ha messo dentro la rete che ha deciso l’incontro. Una sconfitta che può essere decisiva per l’assegnazione della Liga.

L’Alavés perde in casa contro il Celta e rimane ultimo in classifica. Nolito, Aspas e Santi Mina decidono la sfida a favore dei galiziani. Le reti dell’incontro nei primi venti minuti della partita. Ad inizio ripresa gli ospiti sono rimasti in 10 uomini per l’espulsione di Jeison Murillo, ma il risultato non è cambiato se non per la tete della bandiera dell’Alavés negli ultimi minuti di partita.

L’Elche non va oltre la parità contro un lanciato Betis al Manuel Martínez Valero. Un uno a uno positivo per la caratura dell’avversario, ma che non permette ai padroni di casa di mettere un maggior margine di sicurezza sulla terzultima piazza. Vantaggio del Betis con Borja Iglesias al 14’ su rigore. Pareggio dell’Elche al 36’ con Pere Milla.

Cadice e Valencia si sfidano per la dodicesima e tredicesima piazza in una partita che ha visto prevalere gli andalusi con il risultato di 2 a 1. Botta e risposta tra Juan Cala del Cádiz e Gameiro della formazione ché nella prima parte di gara. La rete che spezza l’equilibrio nel punteggio, e assegna la vittoria ai padroni di casa, è di Marcos Mauro. Una partita segnata per lo più dalle polemiche per gli epiteti razzisti indirizzati a Diakhaby. Il centrale valencianista ha lasciato il campo per protesta contro gli insulti reiterati da Cala nei suoi confronti. Inizialmente anche la formazione del Valencia aveva lasciato il campo per solidarietà con il loro compagno di squadra. Trascorsi 25 minuti, i bianchi di Gracia Carlos sono rientrati sul terreno di gioco per riprendere la gara, sebbene senza la presenza del francese. Una occasione sprecata per mandare un messaggio ancora più forte nella lotta contro il razzismo.