Liga: Siviglia e Atletico Madrid, spallata Champions. Il Granada sbanca Pamplona

La domenica di Liga della giornata numero 25 si apre con un colpaccio fuori casa. A compierlo è il Granada, che espugna 0-3 lo stadio El Sadar di Pamplona, contro un Osasuna in crisi, alla 3^ sconfitta in 4 partite. Gli ospiti partono subito forte: al 4’ Machis – centrocampista ex Udinese – non lascia scampo a Herrera. Sinistro terra aria sotto la traversa e 0-1. Al 28’ è sempre il mancino del venezuelano a dare un dispiacere al pubblico di casa: botta secca al limite dell’area e 0-2. La partita si chiude già prima del riposo, con il triplice vantaggio firmato dal terzino francese Foulquier, bravo a infilare in rete una potente rasoiata diagonale. Nella ripresa l’Osasuna ci prova, ma Rui Silva e compagni sono bravi a chiudere ogni spiraglio fino al triplice fischio. Il Granada sale così a quota 36, assaporando la zona Europa League, l’Osasuna resta a 31, in una zona tranquilla della classifica.

Nella seconda gara della domenica, vittoria sulla sirena dell’Alaves che batte in rimonta un Atletico Bilbao in crisi nera, alla quarta sconfitta consecutiva in Liga. Baschi che tuttavia partono benissimo, andando addirittura in vantaggio al 17’ con il bomber Garcia che lascia partire un sinistro millimetrico dal limite dell’area che non lascia scampo a Pacheco. Al minuto 28 è di nuovo parità: Vidal viene steso in area e per l’arbitro è calcio di rigore. Sul dischetto va Lucas Perez che spiazza Simon, 1-1. Nella ripresa più Bilbao che Alaves, ma quando il pareggio pareva il risultato più giusto, una spaccata di Rodrigo Ely – brasiliano ex Milan – regala ai padroni di casa il bottino pieno. L’Alaves sale così a 30 punti, a +8 dalla zona retrocessione, e si porta a -1 dal Bilbao, fermo ormai da oltre 1 mese a quota 31.

Importantissima vittoria in ottica salvezza per il Valladolid, bravo a sfruttare oltre 65 minuti in superiorità numerica contro l’Espanyol. Gli ospiti, lasciati in 10 uomini dal 25’ del primo tempo dal difensore ex Napoli David Lopez, ingenuo nel farsi ammonire per 2 volte per falli inutili lontani dalla porta, fanno le barricate che reggono fino al minuto 77. Il muro eretto dai Periquitos, però, crolla a 13 minuti dalla fine: Sandro Ramirez raccoglie in area una respinta corta dell’ex rossonero Diego Lopez, freddandolo con un fendente di sinistro. 6 minuti più tardi il Valladolid allunga: contropiede micidiale lanciato dal turco Unal, chiuso in rete da Guardiola. Nei 6 minuti di recupero accordati dall’arbitro, l’Espanyol tenta il tutto per tutto, accorciando le distanze su rigore al 93’ con Embarba. Non basta il forcing conclusivo, però. Con il 2-1 finale i padroni di casa volano a +7 sulla zona retrocessione, mentre gli ospiti restano fanalino di coda insieme al Leganes.

Senza storia il match in zona Champions tra Getafe e Siviglia. Gli uomini di Lopetegui strigliano i padroni di casa con un rotondo 0-3. Al 43’ è l’attaccante ex Milan Ocampos ad aprire le danze: assist al bacio di Reguilon e l’argentino deve solo depositare in rete il pallone del vantaggio. Ad inizio ripresa il Getafe ci prova, ma i ragazzi di Bordalas sono costretti a capitolare al minuto 67 per mano di Fernando: Suso pennella in area una punizione, De Jong rimette in mezzo la sfera e il brasiliano insacca il raddoppio. Lo 0-3 definitivo non tarda ad arrivare: al 75’ Kounde la chiude con un diagonale velenoso che buca le mani a Soria. Un successo, quello del Siviglia, che rilancia le ambizioni di Champions dei Rojiblancos, momentaneamente al 3° posto a 43 punti. Resta apertissima la lotta per l’Europa che conta anche per il Getafe, attardato di 1 punto, a quota 42.

Decisamente più combattuto, almeno nella prima frazione, il posticipo serale che chiude il turno. Tra Atletico Madrid e Villareal è battaglia vera, con gli uomini guidati dal Cholo capaci di vincere in rimonta e tornare in zona Champions. L’avvio di gara, però, è tutto a favore dei Sottomarini Gialli: al 16’ è Alacer a mettere i brividi ai 54 mila del Wanda Metropolitano, con una staffilata di destro che si infila alla destra di Oblak. Al minuto 40 Correa riacciuffa il match, con una zampata in area da vero rapace. Nella ripresa i Colchoneros volano, prima con Koke che di testa, al 64’, anticipa tutti e insacca il 2-1, e poi con Joao Felix, che 10 minuti dopo, beffa sotto le gambe Asenjo da fuori area. Il 3-1 chiude il match e rilancia l’Atletico Madrid in piena zona Champions, a 43 punti in coabitazione con il Siviglia. Scende a -5 dalla grande Europa il Villareal, fermo a 38 punti.