Liga: Suarez riporta l’Atletico al comando, Barça di misura

Suárez consegna i tre punti all’Atletico sul filo di lana in una partita al cardiopalma contro l’Alavés in trasferta. Vantaggio colchonero con Marcos Llorente su assist di Suárez sul finire del primo tempo. In apertura di ripresa i padroni di casa restano in 10 uomini per l’espulsione di Laguardia. Nonostante l’inferiorità numerica, l’Alavés non molla e continua a dare del filo da torcere ai leader della Liga fino alla rete del pareggio, giunta su deviazione nella propria porta di Felipe all’84’. Quando i giochi sembravano fatti e i punti equamente divisi per la gioia degli inseguitori dell’Atletico, ecco la zampata di Luis Suárez che al 90’, su imbeccata di Joao Felix, dà la vittoria alla formazione del Cholo e permette di allungare in testa della classifica.

L’ Athletic Bilbao batte l’Elche in casa per uno a zero, ma ciò non è sufficiente a salvare la panchina di Garitano, esonerato al termine dell’incontro. Sarà Marcelino a occupare il banquillo dei baschi nel prossimo incontro casalingo contro il Barça nella partita de Los Reyes, il 6 gennaio. Quella contro l’Elche è stata una partita dura e combattuta per los leones baschi. La rete della vittoria è stata siglata da Muniain al 25’. Nonostante le diverse occasioni avute dai locali per raddoppiare, l’Elche è stato abile a mantenere la gara sui binari dell’equilibrio sino alla fine, senza però riuscire a invertire il punteggio.

Il numero 21 per aprire il ’21. Una rete di De Jong nel primo tempo attribuisce la vittoria e i tre punti ai blaugrana nella prima partita del 2021, ieri con indosso la maglietta indipendentista gialla con la Senyera sul petto. Il Barça vince soffrendo contro l’Huesca, ultimo in classifica della Liga. Koeman e soci scavalcano così il Sevilla e si portano al quinto posto, riducendo il divario dalla Real Sociedad, ora di due punti, e dal Villareal (un punto). Un Barcelona a due facce. Un buon primo tempo e una ripresa sconcertante, lenta, senza brio né idee. 500 partite per Messi in Liga, autore dell’assist per la rete vincente di De Jong. Cambio di modulo per Koeman nella ripresa. Dal 4-2-3-1 alla difesa a tre con Mingueza al posto di Dest.

Pareggio della Real Sociedad in casa contro l’Osasuna penultimo in classifica. Un uno a uno insperato alla vigilia che permette alla squadra di Pamplona di avvicinarsi di una casella al quartultimo posto, occupato dall’Elche, e adesso distante due punti. Brutto passo falso invece per la formazione basca che vede avvicinarsi pericolosamente Villareal e Barcelona. Le reti dell’incontro sono state siglate da Jonathan Calleri per il vantaggio degli ospiti, e da Muguruza per los donostiarras.

A Ipurua vince l’Eibar 2 a 0 contro il Granada in una partita decisa dalla doppietta di Bryan Gil nella ripresa. Le reti sono giunte al 55’ e al 76’. Tra i protagonisti della serata anche Dmitrovic, il portiere armero autore di qualche intervento determinante per il mantenimento del risultato finale. Per l’Eibar si tratta della prima vittoria nelle ultime cinque. Per il Granada seconda sconfitta in tre gare.