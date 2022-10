Liga: Tris Real al Siviglia, vincono Maiorca e Rayo Vallecano, Gattuso ko

Partita pazza e ricca di colpi di scena per l’esordio dell’undicesima giornata di Liga del sabato. Non ci si è certo annoiati nell’assolato pomeriggio di Vallecas, dove il Rayo ha letteralmente distrutto il Cadice. Cinque reti per i padroni di casa contro una (peraltro autorete del Rayo) degli andalusi; tre espulsi (due per il Cadice, uno per il Rayo); 28 tiri a 3 per i madrileni con 11 tiri nello specchio a zero. Partita subito in discesa per il Rayo che al 42’ ottiene un calcio di rigore e la prima espulsione del Cadice. La trasformazione, due minuti dopo, è di Palazón. Neanche il tempo di sistemarsi in campo che, al primo di recupero, arriva anche il raddoppio di Álvaro García. Per il Cadice piove sul bagnato, perché nella ripresa, al 61’, rimane in 9 uomini per la doppia ammonizione di Alcaráz. Il Rayo non si gestisce e va ancora all’assalto di un avversario senza più possibilità di difesa. Al 63’ è Lejeune (prima delle sue due reti personali) a realizzare il 3-0; al 79’ è il turno di Camello per il poker del Rayo. La rocambolesca autorete di Balliu (rimpallo sul difensore in un tentativo di rinvio della difesa di casa) assegna al Cadice la rete della bandiera, seguita prima dal rosso ai danni del raysta Nteka (rosso diretto) e poi dal goal del 5-1 realizzato ancora da Lejeune nell’ultimo minuto di gara prima del recupero. Il Cadice si pianta in penultima posizione, il Rayo si posiziona in una comoda posizione di centro classifica.

Un goal di León giunto al 16’ è sufficiente al Valladolid, sotto il diluvio del Nuevo Zorrilla, per battere in casa la Real Sociedad. Festival delle reti annullate dal Var. Una per il Valladolid, quando si era ancora sullo 0-0, di Monchu e ben due per la Real, il primo di Take Kubo sul finale di primo tempo e il secondo di Zubimendi all’83’. Nonostante tutto il Valladolid è stata la formazione che ha avuto le occasioni più chiare per segnare, perciò si può affermare che la vittoria della formazione pucelana sia meritata. Seconda vittoria consecutiva per il Valladolid; battuta d’arresto per la Real che mette a rischio il podio nella graduatoria de La Liga a vantaggio di Atletico e Betis che si scontreranno questo pomeriggio (16:15) in un tesissimo e affascinante scontro diretto.

Un gran goal di Kanging Lee sul finale di gara permette al Mallorca di espugnare il Mestalla di Valencia e di interrompere la serie negativa in campionato. La rete del coreano ha rotto l’equilibrio nel punteggio che regnava, su rigore, per la concessione di un penalty a testa. Il primo di Cavani per il vantaggio del Valencia, il secondo di Muriqi per la rete del pari del Mallorca. A Valencia, Mallorca batte Valencia 2-1.

Il Sevilla cade al Bernabeu negli ultimi minuti di gara su due contropiede del Madrid. 3-1 il risultato finale di una sfida che i blancos avevano aperto subito con rete di Modric al 5’ su splendido assist di Vinicius. Pareggio di Lamela nel secondo tempo con una bellissima giocata in combinazione con Montiel che ha fornito una super palla di esterno all’argentino. Mentre gli andalusi premevano alla ricerca del vantaggio, il solito contropiede del Madrid ha portato alla rete del 2-1 di Lucas Vasquez al 79’, subito doppiato da Valverde con un bellissimo tiro dalla distanza poco oltre l’80’. Se dopo le polemiche della settimana sullo stile cholista del Real Madrid si guardava a questa sfida per confutare o meno il giudizio, Madrid – Sevilla ha sostanzialmente confermato questa impostazione tattica.