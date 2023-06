Liga: Valladolid retrocesso, Osasuna in Conference

Si chiude La Liga con un’ultima giornata di verdetti definitivi e inappellabili. Gioie e dolori si sono mischiati negli ultimi drammatici 90 minuti della stagione. Decisa da tempo la vetta della classifica e le formazioni qualificate in Champions e Europa League, mancavano ancora da assegnare le posizioni per la Conference e, sopratutto, l’ultima formazione a fare una poco piacevole compagnia a Elche e Espanyol in Segunda División. Alla fine i verdetti hanno premiato l’Osasuna, che parteciperà alla prossima Conference League, e condannato il Valladolid che saluta la Liga per giocare la prossima stagione nella categoria inferiore.

Cominciando proprio da qui, il Valladolid retrocede per non essere riuscito a battere il Getafe nello scontro salvezza in casa. Sarebbe bastata la vittoria per la formazione pucelana. Al di là di una pressione continua, i padroni di casa non sono riusciti ad andare oltre uno 0-0 che ha evidenziato la grande difesa del Getafe e la sterilità e imprecisione offensiva del Valladolid. 15 tiri contro 4 verso la porta, ma nemmeno uno tra i pali. Questo il sunto di una gara che per i padroni di casa si è rivelata un incubo senza fine. Una partita che si è giocata sul doppio binario con Espanyol-Almería, il cui risultato altalenante -risultato finale 3-3- salvava ora il Valladolid, e condannava l’Almería, e viceversa.

Le lacrime di tristezza del Zorrilla si sono mischiate alle grida di felicità dei tifosi dell’Almería al Cornellá, dove un 3 a 3 da infarto ha salvato la formazione ospite al termine di 90 minuti da infarto. Il pareggio, complice il pari anche del Valladolid avrebbe salvato l’Almería, mentre la sconfitta ne avrebbe decretato la retrocessione. L’Espanyol, padrone di casa, non ha voluto fare sconti e ha cercato in tutti i modi di trascinare con sé gli avversari nell’acìvverpso destino della Segunda. Vantaggio Almería al 10’ con Touré; pareggio Espanyol tre minuti dopo con Puado. Vantaggio Espanyol con Gabriel nella ripresa. A quel punto Valladolid salvo e Almería retrocesso. Pareggio di Embarba per un 2-2 che rovesciava nuovamente la situazione, ma nuovo vantaggio dell’Espanyol al 73’ con Koleosho. La disperazione dell’Almería ha prodotto i suoi frutti all’87’ con il calcio di rigore del definitivo 3-3 di Embarba, che ha salvato gli ospiti e fatto retrocedere il Valladolid.

Il Valencia pareggia a Sevilla contro il Betis con il risultato di 1-1 e si salva per due punti. Inizia male la gara dei valenciani con il vantaggio dei padroni di casa al primo minuto di gioco con Ayoze Perez. Il pareggio di Diego Lopez al 71’ fa tirare un sospiro di sollievo alla formazione che, ridotta in 10 uomini all’81’ per l’espulsione di Musah. Si salva anche il Cadice con il pareggio per 1-1 a Elche contro una formazione che ha onorato il campionato fino all’ultima gara nonostante una retrocessione figlia di una prima parte di stagione sciagurata. Escalante per il Cadice e Lucas Boyé per l’Elche fissano il punteggio della gara.

Il Barcelona perde a Vigo per 2-1 contro un combattivo Celta che si salva proprio grazie ai tre punti conquistati contro la formazione blaugrana. Veiga, doppietta, e Ansu per il Barça, realizzano le reti che decidono la sfida.

L’Osasuna batte il Girona per 2 reti a 1 e vola in Conference League. La doppietta di Budimir regala la vittoria ai padroni di casa e la partecipazione alla prossima stagione europea della formazione di Pamplona. La rete del Girona con la quale la formazione catalana accorcia le distanze porta la firma di Reinier. Il Girona, che aveva nelle sue mani la qualificazione europea fino a poche settimane fa, ha buttato via ogni sogno con un finale di campionato che non l’ha mai vista vincente nelle ultime 5 partite (3 sconfitte e 2 pareggi).

Tra le prime della classe, doppi pareggi tra Villareal-Atletico e Madrid- Athletic. Il Villareal acciuffa il pareggio per 2-2 contro l’Atletico al 92’ con Pascual. In precedenza il submarino amarillo era passato con Jackson al 9’. Correa (Atletico) aveva ribaltato le sorti dell’incontro con una doppietta. Atletico terzo e Villareal in Europa League.

1-1 del Madrid nell’ultima partita di Benzema da blancos contro l’Athletic Bilbao. È proprio Benzema a pareggiare su rigore il vantaggio della formazione basca propiziato da una rete di Sancet. Madrid secondo in classifica e Athletic che rimane a due punti dalla qualificazione in Conference League. La Real Sociedad batte il Sevilla per 2 reti a 1 e chiude il campionato tranquillamente al 4° posto. Le reti della vittoria sono state realizzate da Brais Mendez e da Cho. Il Sevilla ha accorciato le distanze grazie a Lamela al 77’. Mallorca-Rayo 3-0. Muriqi, Copete, e Angel Rodriguez regolano un Rayo Vallecano senza ambizioni di classifica.