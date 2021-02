Liga: Varane salva il Real, il Siviglia si gode Gomez. Pari Levante

Varane salva il Real Madrid dal ridicolo totale a Huesca, in vantaggio per uno a zero ad inizio del secondo tempo. Sotto una gragnuola di colpi (doppia traversa per i padroni di casa e una parata salvifica di Curtois che ha tenuto in piedi la traballante baracca blanca) il Madrid si è salvato solo grazie alla doppietta di Varane che ha permesso al conjunto de Zidane di salvarsi da una sconfitta che avrebbe sublimato sempre più i problemi tecnici e tattico del Real Madrid. L’Huesca, ultimo in classifica, era passato meritatamente in vantaggio grazie alla rete di Galan al 48’. Al 54’ e 84’ la doppietta del difensore francese.

Il Sevilla non si ferma e batte il Getafe per 3-0 nella seconda metà della ripresa. Il Getafe, in 10 dal 54’ per l’espulsione di Dakonam, non ha potuto più di tanto contro il lanciassimo avversario giunto alla quarta vittoria consecutiva. Dopo una prima marcatura annullata dal Var a Ocampos nel primo tempo, le reti dell’incontro sono giunte dai piedi di Munir al 67’ e, negli ultimi minuti di gara, dal neo acquisto e debuttante Papu Gomez (87’) e En-Nesyri (89’).

Non basta la doppietta di Gerard Moreno per il Villareal, al quarto pareggio consecutivo, per conquistare i tre punti a Elche. Due a due il risultato finale dopo che il Submarino Amarillo era andato sul doppio vantaggio già alla prima mezzora. La reazione dell’Elche nella ripresa con le reti di Carrillo e Boyé (49’ e 64’). Il Villareal si allontana sempre più dalla zona champions. L’Elche somma un punto alla sua deficitaria classifica. Un punto che serve a ben poco osservato dalla penultima posizione in graduatoria della formazione della Comunitat Valenciana.

Nell’ultima gara del sabato, Levante e Granada impattano per 2 a 2 al Ciutat de Valencia. La formazione granota, al quinto risultato utile consecutivo, rimane sulle tracce del Granada. In classifica le due formazioni sono separate da tre punti e ballonzolano nelle immediate vicinanze della zona europea. Doppietta del comandante Morales per la formazione granota. Di Kenedy al 43’ e Soldado al 92’ in pieno recupero, le reti della squadra andalusa.