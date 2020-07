Liga: Vidal tiene il Barça in corsa, all’Atletico basta Diego Costa

Nella giornata di Liga corrispondente alla prima parte della 36ª giornata, il Barcelona batte il Valladolid al Nuevo Zorrilla con una rete nel primo tempo di Arturo Vidal. Assist di Messi, che giunge così a quota 20 in campionato, eguagliando un centrocampista del calibro di Xavi. Partita difficile per i blaugrana, perché dopo i primi 45’ minuti giocato in gran spolvero, grazie a una ottima attuazione di tutta la squadra, nel secondo tempo la squadra è calata alla distanza, complice la fatica della prima parte e le sostituzioni di Griezmann (infortunio al quadricipite. Per lui il resto della Liga a rischio) e di Riqui Puig. Il Barça ha vibratamente e vivacemente protestato all’indirizzo di Mateu Lahoz per la mancata concessione di due rigori ai danni di Suarez e Piqué, entrambi nella ripresa. La squadra blaugrana non molla e continua a mettere pressione al Madrid.

Vittoria dell’Osasuna a Pamplona nei minuti di recupero contro il Celta. Una sconfitta, quella per la formazione di Vigo, che la inguaia fortemente in classifica. Mallorca e Alavés giocano entrambe contro avversari pericolosi impegnati nelle zone nobili della classifica (Mallorca a Sevilla, missione quasi impossibile; l’Alavés in casa contro il Getafe), ma in caso di loro risultati positivi, la posizione del Celta e la sua permanenza in Primera sarebbero fortemente a rischio. Gara in equilibro dal punto di vista del risultato grazie alle reti di Santi Mina per il Celta e Enric Gallego per i padroni di casa. Al 92’ la rete della vittoria dell’Osasuna con l’ex blaugrana Arnaiz.

Anche l’Atletico vince la sua sfida casalinga contro il Betis. 1-0, con rete di Diego Costa entrato nella ripresa al posto di Morata. Partita più complicata del previsto per i colchoneros. Due reti annullate nel primo tempo a Correa e Morata, e l’espulsione di Mario Hermoso all’inizio della ripresa, hanno complicato non poco il cammino verso la vittoria dei rojiblancos. L’Atletico stacca momentaneamente il Sevilla al terzo posto. Betis sereno in una posizione di classifica senza preoccupazioni o ambizioni.