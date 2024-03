Liga, vincono Atletico e Villarreal, pari tra Athletic e Barcellona

Un inesistente Betis, con il minimo sforzo, per poco non strappa un punto al Metropolitano di Madrid. L’Atletico vince per 2 a 1 dominando in lungo e in largo per tre quarti di partita, ma rischia di vanificare tutto nella parte finale della ripresa. Il Betis ha fatto di tutto per agevolare il compito ai ragazzi del Cholo, a partire da un’incredibile autorete di Rui Silva dopo un rimpallo di Bellerin che ha rinviato un pallone addosso al compagno. La rete del raddoppio di Morata, al 44’, è giunta dopo un rigore fallito dallo stesso attaccante rojiblanco. Nella ripresa ancora Betis assente fino al 62’, quando William Carvalho ha trovato il jolly con un tiro da fuori. La partita è cambiata in quel momento. Il Betis si è caricato, l’Atletico è andato in difficoltà. Gli uomini di Pellegrini hanno chiamato alla parata decisiva Oblak in alcune circostanze, senza però trovare la rete del pareggio. Betis troppo lento ad entrare in partita; Atletico meritato vincitore dell’incontro.

Show del Villarreal in casa contro il Granada penultimo in classifica. Il submarino amarillo festeggia con una manita la vittoria davanti al proprio pubblico con una tripletta di Sørloth e le reti di Capoue e Guedes. Il Granada si limita a realizzare la rete della bandiera al 91’ con Corbeanu. Granada praticamente spacciato insieme all’Almería. Villareal 12° nella terra di nessuno. Battuta d’arresto per il Girona, che a Mallorca perde per una rete a zero. Brutto colpo per la formazione di Michel, che dalla sconfitta di Madrid è incappata in una mini crisi che sta mettendo a rischio quanto di buono mostrato fino a questo punto della stagione. La rete della vittoria dei padroni di casa è giunta alla mezz’ora grazie a Copete.

Occasione persa per il Barça di Xavi che non va oltre lo zero a zero a Bilbao nella sfida contro l’Athletic di Valverde. Il Barcelona avrebbe dovuto approfittare del pareggio del Madrid e della sconfitta del Girona per riaprire la Liga e conquistare il secondo posto. Ne è venuto fuori, invece, un fumoso pareggio con appena un tiro in porta da parte degli azulgrana (nel primo tempo). L’acrobatico salvataggio sulla linea da parte del basco Yeray su conclusione da lontanissimo di Cancelo è un po’ pochino per pensare di riaprire la Liga per il dimissionario tecnico del Barcelona. Partita veloce e dura, con Hernandez Hernandez che ha lasciato passare molteplici scorrettezza dei giocatori di casa. Il doppio infortunio per il Barça di De Jong e Pedri, rispettivamente traumatico e muscolare, hanno scompensato la squadra blaugrana nella ripresa. L’Athletic è uscito nella ripresa, con una maggiore aggressione alla formazione catalana che ha partorito, tuttavia, appena un debole tiro in porta centrale di Berenguer. Alla fine un pareggio giusto che sta meglio all’Athletic che al Barça. Giuseppe Ortu Serra