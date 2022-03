Liga: Vittorie Champions per Barcellona e Atletico Madrid. Crisi Rayo

Giornata di rivoluzioni in classifica quella disputata questa domenica in Spagna. Le prime posizioni della classifica hanno subito un piccolo smottamento dai risultati delle gare Elche – Barcelona e Betis – Atletico. Blaugrana e colchoneros, vittoriosi sulle rispettive rivali, fanno cadere dalla torre il Betis, ritrovatosi improvvisamente dal terzo al quinto posto della tabla. Il Barça consegue il terzo successo consecutivo in Liga, quarto contando la vittoria sul Napoli al Maradona in Europa League, e prosegue con il suo rally in territorio positivo. Ma non tutto è stato facile per i ragazzi terribili di Xavi. È stato l’Elche, infatti, a passare in vantaggio nel corso di un primo tempo in cui i locali sono rimasti abbottonati senza concedere spazi ai catalani. La rete dei padroni di casa è nata da un infortunio tecnico di Pedri (contrasto in anticipo con palla spedita involontariamente a Fidel, che ha ringraziato, è entrato in area e messo all’angolino). La remuntada blaugrana è giunta nella ripresa e porta le firme di Ferran e Memphis Depay. Barcelona adesso terzo in classifica con un partita in meno rispetto alle sue avversarie dirette.

L’Atletico, da parte sua, ha sentenziato direttamente il Betis andando a sconfiggerlo al Benito Villamarín con il risultato di 1-3. Partita spigolosa e affascinante tra la terza e la quinta in classifica. I padroni di casa hanno fatto tutto di più rispetto all’avversario, tranne nel numero dei goal, che alla fine, è ciò che conta maggiormente. Chiuso il primo tempo sull’1-1 per le reti di Joao Felix e Tello, la ripresa ha sorriso maggiormente agli uomini del Cholo, che hanno sopravanzato il Betis al 61’ (ancora con il portoghese) e all’80’ per il colpo di grazia di Lemar. Barcelona terzo, Atletico quarto, Betis quinto.

In Celta – Mallorca, 4 a 3 il risultato a favore dei galiziani, ad avere la peggio, in tutti i sensi, sono stati i mallorquini, alla loro quarta sconfitta consecutiva. La formazione di Palma non riesce a schiodarsi dalle paludi della bassa classifica. Anzi, giornata dopo giornata viene risucchiata sempre più verso il fondo, come se fossero nel bel mezzo delle sabbie mobili. Adesso sono appena due i punti di vantaggio sul Cadice terzultimo. Una partita in cui è sempre stato in vantaggio il Celta e con il Mallorca pronto a riprendere gli avversari. Una altalena di emozioni spinta dalle reti di Galhardo (Celta), Gonzalez (Mallorca), Denis (Celta), autorete di Aidoo (a favore del Mallorca), Aspas (Celta) e pareggio in extremis, su rigore all’87’, di Salva Sevilla. Sembrava una gara ormai finita in parità, ma ancora Aspas, su penalty al 97’, ha piegato la resistenza e l’orgoglio degli isolani. Il Celta ha terminato la gara in 10 uomini per l’espulsione (doppio giallo) di Hugo Mallo all’86’.

Il Cadice, al quarto risultato positivo consecutivo (una vittoria e tre pareggi), batte il derelitto Rayo (in crisi nera in questo girone di ritorno) e si rimette pienamente in corsa per la salvezza. 2-0 il risultato finale con reti di Alcaráz e Idrissi. Il ritardo degli andalusi dalla salvezza è ora di appena un punto. Ci si attende una parte finale di Liga entusiasmante sia in cima che in coda per un campionato che non lascia mai delusi.