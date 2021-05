Liga: Zidane fallisce l’aggancio alla vetta, 2-2 contro il Siviglia. Poker del Celta al Villarreal

Il Madrid trova un fortunoso pareggio in casa contro il Sevilla per 2-2 e si lascia sfuggire l’occasione di prendere la testa della classifica e dipendere da se stesso nella corsa alla Liga. Sevilla in vantaggio per due volte nel corso della gara, con Fernando e Rakitic (su calcio di rigore). Madrid sempre a rincorrere, prima con Asensio e poi con Hazard. Il belga ha realizzato la rete del pareggio al 95’ nel tentativo di scansarsi su un tiro di Kroos. Grande delusione in casa Sevilla per una gara sfuggita dalle mani nei secondi finali.

Partido loco a Vila-real. Villareal – Celta finisce 2 a 4 per i galiziani. Tre rigori, tre espulsioni, proteste, polemiche, una espulsione revocata. Tutto questo in 97 minuti di pura intensità. Il Celta apre le marcature al 19’ con Santi Mina, che sarà il mattatore del pomeriggio con una doppietta. Ristabilisce le distanze Mói Gomez al 25’. I galiziani prendono poi il largo passando ancora con Mina (rigore), con Brais Mendez (rigore) e con Solari. Prima dell’intervallo doppia espulsione ai danni della panchina del Villareal per proteste. All’87’ Gerard Moreno accorcia le distanze definendo il risultato sul 2-4. Sul finire di gara rosso anche per Ferreyra del Celta.

Seconda vittoria consecutiva per l’Eibar in campionato che riapre clamorosamente le sue chance di salvarsi. La vittoria in trasferta a Getafe per uno a zero, rete su rigore di Del Pozo all’89°, lo riporta a due soli punti dal quartultimo posto. Il Valencia, battendo per tre a zero il Valladolid con Gomez (doppietta) e Correia, inguaia terribilmente il Valladolid, ora ad appena un punto da Huesca ed Elche e a due dal colista Eibar.