Ligue 1: Cinquina PSG al Monaco, Nizza secondo. Gattuso non decolla

Archiviata la sosta per le nazionali, anche in Francia è tornato di scena il massimo campionato nazionale è lo ha fatto con un weekend a dir poco entusiasmante che ha riscaldato e non poco la gelida aria che arriva dall’Atlantico. Ad aprire il fine settimana è il PSG che tra le mura amiche del Parco dei Principi liquida con un secco 5-2 la pratica Monacò, in quello che era il big match di giornata, preparando cosi al meglio il ritorno in Champions dove sempre in casa la formazione parigina riceverà la vista del New Castle. La risposta del Nizza non si fa attendere e contro il Tolosa, la formazione della Costa Azzura riesce ad imporsi per 1-0, toccando quota 29 punti, che gli consentono di restare ad una sola lunghezza dalla capolista.

Dello stop del Monacò ne approfitta il Lilla che in casa del fanalino di coda Lione, riesce ad imporsi per 2-0, portandosi a quota 23 punti e quindi ad una sola lunghezza dal Monacò fermo al terzo posto con 24 punti. Chi rallenta è il Reims che in casa del Rennes viene superato con un netto 3-1, il successo consente al team della Bretagna di toccare quota 15 punti e compiere un altro passo verso la zona europea. Dello stop del Reims ne approfitta il Lens, che sfruttando al meglio la pausa per le nazionali e la Champions, ha avuto modo di recuperare uomini ed energie, tanto da imporsi per 3-0 in casa del Clermont, il successo consente al team dell’Alta Francia di toccare quota 19 punti , agganciare la zona europea della classifica e portarsi ad una sola lunghezza dal Reims.

In tale direzione si muove anche il Brest che in casa del Montpellier non va per il sottile, tanto da imporsi con un secco 3-1 che gli consente di toccare quota 18 punti in classifica, portandosi ad una sola lunghezza dalla zona europea. Si muove anche il Le Havre che bloccando il risultato sullo 0-0 in casa del Nantes, conquista un buon punto con cui toccare quota 16, che gli consentono di compiere un altro passo verso la salvezza. In tale direzione si muove anche il Metz, corsaro in casa del Lorient dove ha saputo imporsi per 3-2, toccando a sua volta quota 16 punti.

Chi non decolla è il Marsiglia di Gattuso, che in casa dello Strasburgo non va oltre il pari per 1-1, risultato che ha fatto e non poco infuriare il tecnico italiano “Mi assumo le mie responsabilità, ma non capisco perché giochiamo così bene nel primo tempo e così male nel secondo. Ho chiesto ai giocatori come fosse possibile non vincere i duelli, non arrivare sulle seconde palle e perde così tanti possessi. Sono amareggiato, mi aspetto di più, mi aspetto una reazione nelle prossime partite. Mi aspetto continuità e non prestazioni isolate”.