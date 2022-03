Ligue 1: Colpo Monaco a Marsiglia, il Rennes sogna la Champions

Nonostante le temperature gelide, i venti di guerra provenienti dalla Russia e le terribili immagini che di ora in ora giungono dall’Ucraina, anche in Francia come nel resto d’Europa per qualche ora la Ligue 1 ha cercato di distrarre il popolo transalpino da quello che accade a pochi km di distanza, con le gare della ventisettesima giornata di campionato. Ad aprire il weekend tocca al Lione che in casa del Lorient non va per il sottile imponendosi per 4-1,volando cosi a quota 41 punti ed accorciando a 3 lunghezze il distacco dalla zona europea. Si muove il Nizza e lo fa sfruttando il campo amico dove con un secco 1-0 supera il PSG, volando a quota 49 punti e continuando il suo duello con il Marsiglia per la seconda posizione. Rallenta la sua corsa verso l’Europa il Lens che in casa viene superato per 1-0 dal Brest, successo importante per la formazione della Bretagna che vola a quota 35 punti e compie un passo deciso verso la salvezza.

In tale direzione continua a muoversi anche il Saint’Etienne che archiviata la sconfitta patita la scorsa settimana contro il PSG, nel weekend appena trascorso sfruttando il fattore casalingo liquida con un secco 1-0 il Metz, conquistando tre punti pesantissimi che non solo fanno si che gli ex campioni di Francia schizzino a quota 25 punti, ma valgono doppio perché conquistati in uno scontro diretto per la salvezza. In zona europea continua a muoversi il Rennes che superando per 2-0 l’Angers, tocca quota 46 punti ed entra ufficialmente in corsa per il secondo posto. Chi rallenta ma resta in scia è lo Strasburgo che in casa del Reims non va oltre il pari per 1-1, risultato che comunque gli consente di portare a casa un buon punto, toccare quota 44 totali restando nella scia del Rennes. Ma alle spalle del team del Grand Est si muove il Nantes, il team della Bretagna imponendosi per 2-0 sul Montpellier, tocca quota 42 punti portandosi a due lunghezze dallo Strasburgo ed entrando in corsa per un posto in Europa.

Vittoria pesante anche quella centrata dal Lilla che tra le mura amiche liquida con un pesante 4-0 il Clermont, volando a quota 42 punti e veleggiando a due sole lunghezze di distanza dalla zona europea. Vittoria pesante in zona salvezza quella centrata dal Troyes che in casa del Bordeaux, ha saputo imporsi per 2-0 volando a quota 25 punti e come il Saint’Etienne, compiendo un passo importante verso il mantenimento della categoria. A chiudere il quadro della giornata è il big match tra Marsiglia e Monacò, con il team padrone di casa in cerca di punti per scavalcare il Nizza al secondo posto, mentre la formazione monegasca va a caccia della vittoria per accorciare il distacco dalla zona europea, ma nonostante le belle premesse il primo tempo finisce 0-0.

Nella ripresa però il team del Principato cambia passo, tanto che al 58’ passa in vantaggio, Volland di sinistro da centro area colpisce il palo destro, il pallone finisce sui piedi di Martins che lascia partire un destro che termina la sua corsa direttamente in rete, firmando cosi il gol partita che permette al Monacò di conquistare tre punti pesantissimi, con cui toccare quota 41 punti e portarsi in prossimità della zona europea. Sconfitta pesante per il Marsiglia che scivola in terza posizione con due lunghezze di svantaggio dal Nizza, dunque nonostante i tempi siano abbastanza cupi, la Ligue1 come altri campionati europei senza dubbio sa come far divertire ed allentare per qualche ora la tensione.