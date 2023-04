Ligue 1: Crisi PSG, ancora ko! Marsiglia e Lens sempre più vicine

Ripresa di campionato a dir poco thriller in Ligue1, dove nel weekend calcistico da poco concluso è possibile dire sia successo di tutto in classifica. La cura Galtier a Parigi non ha portato i frutti sperati, la dimostrazione non solo arriva dalle pesanti eliminazioni patite nelle coppe, ma anche in campionato dove la corazzata parigina tra le mura amiche è stata superata anche dal Lione per 1-0. In molti potrebbero pensare ai più classici dei pesce d’Aprile, in realtà non è cosi ma la cosa vera però è che il team parigino nelle ultime due gare casalinghe,è stato entrambe le volte sconfitto,aumentando cosi il fiume delle potreste che ormai imperversa come un nubifragio tra le strade della Capitale, quasi fosse la presa della Bastiglia.

Chi non sa approfittare del secondo stop consecutivo è il Marsiglia di Tudor che pur giocando tra le mura amiche viene bloccato sul risultato di 1-1 Montpellier, limitandosi cosi al rosicchiare un solo punto alla capolista dalla quale ha 6 lunghezze di vantaggio. Chi fa bottino pieno è il Lens che imponendosi per 1-0 in casa del Rennes, tocca quota 60 punti, aggancia il Marsiglia al secondo posto, torna a sole 6 lunghezze dalla vetta, ma soprattutto ricomincia ad udire l’inno della Champions League. Chi prova ad inserirsi in tale contesto è il Monacò che imponendosi per 4-3 sullo Strasburgo, tocca quota 57 punti portandosi a sole tre lunghezze dal duo composto da Marsiglia e Lens. Importante scatto del Lilla che quasi fosse un passista al Tour de France, ha saputo non solo imporsi sul Lorient per 3-1, ma sfruttando la sconfitta rimediata dal Rennes, ha saputo staccarsi dal gruppone sorpassando in classifica il team della Bretagna,agganciando cosi il quinto posto e la zona europea della classifica.

Chi prova ad insidiare a sua volta il Rennes è il Reims, che imponendosi per 3-0 in casa del Nantes tocca quota 46 punti nutrendo legittime speranze europee. Rallenta il Nizza che in casa dell’Angers non va oltre il pari per 1-1, si muove il Clermont che imponendosi per 2-1 sull’Ajaccio, tocca quota 37 punti portandosi a sole tre lunghezze dalla salvezza matematica. Successo importante anche per il Brest che superando per 3-1 il Tolosa, tocca quota 27 punti compiendo un passo deciso verso il mantenimento della categoria. Chiude il quadro la vittoria per 1-0 dell’Auxerre sul Troyes, successo importante per il team della Borgogna perché ottenuto in uno scontro diretto per la salvezza.