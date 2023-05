Ligue 1: Crollano PSG e Monaco, retrocessione per l’Angers

Giornata abbastanza spettacolare in Francia , dove clamorosamente si riapre la corsa per lo scudetto che ormai doveva essere abbondantemente chiusa da mesi. Il PSG tra le mura amiche viene superato per 3-1 da un Lorient ormai salvo da tempo e con nulla da chiedere al campionato, chiaro che la cura Galtier non ha portato i frutti sperati, vista l’eliminazione dalla Champions League e dalla coppa nazionale, a cui si aggiunge il non aver ancora vinto matematicamente lo scudetto. Di tale risultato ne approfitta il Marsiglia di Tudor che sia pur in rimonta supera per 2-1 l’Auxerre, toccando quota 70 punti ed accorciando a sole 5 lunghezze lo svantaggio dalla Capolista.

Giornata amara anche per il Monacò che tra le mura amiche del Principato viene superato per 4-0 dal Montpellier ,che vola a quota 43 punti ed archivia il discorso salvezza. Dello stop del Monacò ne approfitta il Lilla di Fonseca che tra le mura amiche supera con un secco 3-0 l’Ajaccio toccando quota 59 punti che gli consentono di portarsi a sole due lunghezze dal club monegasco. Discorso diverso per la formazione della Corsica penultima in classifica con soli 22 punti e prossima alla retrocessione essendo distante ben 10 lunghezze dalla zona salvezza. Torna a muoversi il Rennes e lo fa sfruttando il turno casalingo dove liquida con un largo 4-2 un ormai retrocesso Angers, continua a stupire il Clermont che superando per 1-0 il Reims, tocca quota 49 punti andando ben oltre la semplice salvezza.

Torna al successo anche il Lione che in casa dello Strasburgo riesce ad imporsi per 2-1 toccando quota 53 punti, che non bastano per accorciare sulla zona europea della classifica. Giornata storica per il Tolosa che nella finale della Coppa di Francia ha saputo imporsi per 5-1 sul Nantes, conquistando il secondo successo dopo quello targato 1957. Ma la vittoria della coppa nazionale non solo ha consentito al team dell’Occitania di portare il terzo trofeo in bacheca, dopo il successo in coppa del 1957 e la vittoria della Ligue 2 nella passata stagione, a cui si aggiunge la salvezza già acquista nell’attuale campionato, ma la vittoria della Coppa di Francia gli consente anche di prendere parte la prossima stagione all’Europa League.