Ligue 1: Crollo PSG contro il Lorient, Lilla da solo in testa, il Monaco insegue

Il PSG crolla in casa del Lorient cosi Lione e Lilla ne approfittano e riaprano il discorso scudetto, intanto il Monacò è sempre più vivo è pronto per lanciare il suo attacco al team della Capitale

Weekend al cardiopalma in Ligue 1, dove soprattutto al vertice della classifica continuano ad esserci ribaltoni e non da poco, complici anche risultati clamorosi come la pesante sconfitta rimediata dal PSG in casa del Lorient, dov’è stato superato per 3-2. Fin dalle prime battute il team della Bretagna mette le cose in chiaro facendo capire di non voler recitare il ruolo di sparring, ed al 36’ Abergel firma il momentaneo 1-0 bretone. Il PSG reagisce e lo fa con Neymar su calcio di rigore al 45’ chiudendo il primo tempo sul risultato di 1-1. Nella ripresa al formazione parigina sempre con la stealla brasiliana si porta sul 2-1 al 58 ancora una volta con un calcio di rigore, molti pensano che il match sia finito, ma non è cosi per il Lorient che all’80’pareggia con Wissa, per poi colpire ed affondare la corazzata parigina in pieno recupero con la rete del definitivo 3-2 a firma di Moffi.

Il successo consente al team della Bretagna di toccare quota 18 punti ed agganciare il terzultimo posto che vale i playout, discorso diverso per il PSG che dal primo posto retrocede al terzo, infatti del successo del Lorient ne approfitta il Lilla che superando per 1-0 il Digione, non solo ricambia il favore al team della Bretagna fermando una diretta concorrente per la salvezza, ma al tempo stesso conquista tre punti pesanti con cui schizzare a quota 48 totali agganciando nuovamente la vetta della classifica. Nella scia della capolista resta il Lione, che imponendosi per 2-1 sul Bordeaux , tocca quota 46 punti tornando cosi a vedere nuovamente la vetta ora distante sole due lunghezze.

Rinviato il big match tra Marsiglia e Rennes,questa volta però il Covid non è la causa, ma la furia della tifoseria marsigliese che nel pomeriggio di sabato ha preso d’assalto l’impianto di allenamento del club, con lancio di petardi e fumogeni che hanno innescato un incendio che ha dato alle fiamme ben tre alberi del centro sportivo. Vista la gravità della situazione la federazione ha deciso di rinviare il match, dopo un paio di settimane di buio l’Angers torna al successo imponendosi per 3-1 sul Nimes, la vittoria consente al team angioino di toccare quota 33 punti ed accorciare a sole 3 lunghezze il distacco dalla zona europea, attualmente occupata dal Rennes in attesa però di recuperare il match con il Marsiglia. Continua a correre verso l’Europa anche il Lens, la matricola dell’Alta Francia imponendosi per 2-1 sul Montpellier,tocca quota 34 punti accorciando a due sole lunghezze il distacco dal Rennes.

Stesso discorso per il Metz che imponendosi per 4-2 in casa del Brest, vola a sua volta a quota 34 punti,rendendo cosi ancor più arroventata la corsa per un posto nella prossima Uefa Conference League. Torna alla vittoria anche il Saint’Etienne che in casa del Nizza s’impone per 1-0, toccando quota 22 punti e compiendo un altro passo verso la salvezza. Vittoria importante in chiave salvezza del Reims che in casa dello Strasburgo ha saputo imporsi per 1-0,volando cosi a quota 27 punti. A chiudere il quadro è la vittoria per 2-1 ottenuta dal Monacò in casa del Nantes, successo pesantissimo quello della formazione monegasca che vola a 42 punti portandosi a sole tre lunghezze dal PSG. Cosi quello che sembra un campionato già scritto come avvenuto nelle stagioni precedenti, a dispetto di tanti si sta dimostrando molto equilibrato ed avvincente.