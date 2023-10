Ligue 1: Follia a Marsiglia, gara rinviata! Il Lille batte il Monaco

Quando si pensa alla Francia, mente corre subito ai mondiali del 98 e 2018 in cui la Nazionale transalpina si laureava campione del Mondo, alle finali perse contro il Brasile e l’Argentina, ed a tutta quella schiera di campioni che hanno illuminato la maglia dei galletti e le notti di Champions League, ma mai puoi pensare che in un paese civile ed evoluto come la Francia si possa arrivare agli stessi livelli di comune campo dilettantistico. Invece è quanto è accaduto prima del match tra Marsiglia e Lione, il derby tutto italiano in panchina tra Gattuso e Grosso, nonché compagni di squadra nella prima Nazionale di Lippi che vinse il Mondiale tedesco nel 2006. Dunque i presupposti per assistere ad un grandematch c’erano tutti, salvo poi la follia della tifoseria marsigliese, che già in più di una occasione si è dimostrata molto pericolosa, arrivando a toccare il culmine prima del match con il Lione, dove il pullman della formazione del Rodono, è stato oggetto di una violenta sassaiola. Uno dei sassi scagliati con violenza contro il Pullman, ha rotto il vetro dove seduto era Grosso, che di conseguenza è stato colpito, riportato un taglio di tre centimetri sopra l’occhio sinistro, entrando nello stadio con il volto insanguinato, venendo immediatamente soccorso. Stessa sorte per il suo vice Longo colpito da una scheggia in un occhio.

Lo svolgimento della partita è subito stato in dubbio, immediata una riunione di emergenza tra le dirigenze delle due squadre e i responsabili della Lega francese e dell’ordine pubblico. I giocatori del Lione, sotto choc, e la società hanno chiesto di non giocare, mentre una delegazione del Marsiglia, composta dal presidente, Pablo Longoria, dall’allenatore Gattuso, e dalla leggenda Jean-Pierre Papin, si è recata nello spogliatoio del Lione per sincerarsi della salute dei componenti della squadra e dello staff tecnico. Alle 20.43 sui maxi schermi dello stadio è arrivata la comunicazione ufficiale: Gara annullata, il pubblico è stato invitato a lasciare lo stadio con calma seguendo le indicazioni del personale di sicurezza. Dunque una pagina molto amara per il calcio marsigliese e francese, ed ora in tanti attendendo da parte della Federazione francese una risposta dura ed esemplare, probabile che il Marsiglia oltre che un forte multa, dovrà giocare diverse partite a porta chiuse, con la speranza che tali eventi non si verifichino più.

Escludendo la gara di Marsiglia rinviata a data da destinarsi, la restante parte della giornata si è svolta regolarmente, il Monacò in casa del Lilla non riesce a far valere il primato in classifica, tanto da venire superato per 2-0. Successo dunque importantissimo per la formazione padrona di casa, che tocca quota 18 punti ed aggancia il quarto posto in classifica, dello stop del Monacò, ne approfitta inconsapevolmente il Nizza ,che nell’anticipo del venerdì supera per 1-0 il Clermont, schizzando in vetta alla classifica con la bellezza di 22 punti. Ma nella scia della team della Costa Azzurra resta il PSG, la formazione parigina dopo aver strapazzato il Milan in Champions, si ripete anche in campionato dove si pur con fatica riesce ad imporsi per 3-2 in casa del Brest, toccando cosi quota 21 punti ed agganciando il secondo posto, il tutto mentre il Monacò scivola in terza posizione. In risalita il Reims che superando per 1-0 il Lorient, tocca quota 17 punti portandosi in quinta posizione ad una lunghezza dal Lilla ed a sole tre dal Monacò, mentre il Brest per effetto della sconfitta scivola in sesta piazza.

Torna al successo il Lens che galvanizzato dal pareggio con il PSV in Champions, strapazza con un largo 4-0 il Nantes, evitando cosi che i canarini potessero entrare nella zona europea della classifica, conquistando al tempo stesso tre punti che gli consento di portarsi nel centroclassifica. Piccoli passi in avanti sono compiuta dal Rennes che pur pareggiando pe r1-1 con lo Strasburgo, tocca quota 12 punti portandosi nella scia del Nantes. Si muove anche il Montpellier che superando per 3-0 il Tolosa, tocca quota 11 punti portandosi a sua volta nella zona europea della classifica. Finisce 0-0 lo scontro salvezza tra Metz e Le Havre.