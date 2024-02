Ligue 1: Fuga PSG, pari del Nizza, vincono Lione, Lille e Lorient

Giornata scoppiettante la ventesima di campionato, soprattutto alle spalle dell’ormai sempre più sola capolista PSG, che senza troppe difficoltà in casa dello Strasburgo riesce ad imporsi per 2-1,schizzando a quota 47 punti. Ma il vero spettacolo c’è alle spalle della formazione parigina, dove Brest e Nizza nello scontro diretto giocano a non farsi male tanto da chiudere il match con un politico 0-0, che regala ad entrambe un ottimo punto in classifica, che consente alla formazione della Costa Azzurra di agganciare il secondo posto con 39 punti, ed al Brest il terzo posto con tre lunghezza dal Nizza.

Ma entrambe devo un bel grazie alla matricola Le Havre, che in casa del Monacò blocca il risultato sull’1-1, che consente al team della Senna di raggiungere quota 24 punti avvicinando sempre più la salvezza, mentre al Monacò il solo punto conquistato non basta tanto da scivolare in quinta posizione, perchè scavalcato dal Lilla. Il team dell’Alta Francia imponendosi per 4-0 sul Clermont, tocca a sua volta quota 35 punti entrando cosi di diritto nella corsa per il secondo posto, intanto del passo falso commesso dal Monacò ne approfitta anche il Lens, che imponendosi per 1-0 in casa del Nantes, tocca quota 32 punti portandosi a sole tre lunghezze dal team del Principato e dallo stesso Lilla.

Si muove anche il Rennes che superando per 2-1 il Montpellier, tocca quota 28 punti avvicinando sempre più la zona europea. Vittoria importante in chiave salvezza anche quella del Tolosa che in casa di un ormai quasi salvo Reims, riesce ad imporsi per 3-2, compiendo un ulteriore passo verso il mantenimento della categoria. Si muove anche il Lorient che riesce ad imporsi per 1-0 sul Metz nello scontro diretto per la salvezza.

A chiudere il quadro della ventesima di campionato è il match tra Lione e Marsiglia, gara che sul piatto mette tre punti pesanti per entrambe, visto che al Lione una vittoria significherebbe agganciare la zona salvezza, mentre per la formazione marsigliese il successo consentirebbe di entrare nella zona europea della classifica, ci pensa Lacazette a risolvere il match e lo fa al 37′ con la rete del definitivo 1-0, che consente al Lione non solo di vincere, ma anche di toccare quota 19 punti ed agganciare cosi la zona salvezza.