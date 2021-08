Ligue 1: Guida alla stagione 2021/2022. Numeri e curiosità

L’edizione 2021-2022 della Ligue 1 riparte questa sera con Monaco-Nantes che apre la nuova stagione del massimo campionato di calcio francese. Sarà un campionato molto divertente come sempre, che vede il Paris Saint-Germain delle stelle partire con i favori del pronostico per strappare lo scudetto dalle maglie dei campioni in carica del Lille. I campioni di Francia punteranno anche quest’anno sulla forza del gruppo, che ha salutato Christophe Galtier per affidare la guida tecnica a Jocelyn Gourvennec.

Riparte da un nuovo tecnico anche per l’Olympique Lione che ha salutato Rudi Garcia per affidarsi Peter Bosz, ex Bayer Leverkusen. Al tecnico tedesco l’arduo compito di rilanciare le ambizioni del club senza la stella Depay, trasferitosi al Barcellona. Ci si attende molto anche dall’Olympique Marsiglia che hanno scelto la continuità e sono sicuri che la rosa a disposizione lo scorso anno, potenziata con Milik nel mercato di riparazione, non abbia reso per quello che era il suo potenziale reale. Gli innesti di Pau Lopez e Under, provenienti dalla Roma, oltre a Gerson.

Vorrà tornare protagonista anche il Monaco di Nico Kovac, che dopo alcune stagioni veramente difficili, ma con un anno in più di esperienza, proverà a mettere i bastoni fra le ruote a tutte le avversarie. Attenzione alla possibile sorpresa della stagione, il Bordeaux. I Girondini hanno scelto per la panchina un tecnico esperto e navigato come Vladimir Petkovic.

TALENTI DA SEGUIRE – Come ogni anno sono tanti i giovani emergenti che si affacciano sul palcoscenico della Ligue 1. Tra questi da tenere sott’occhio Tchouameni e Fofana del Monaco, l’ex Roma Kluivert ora al Nizza, il centrocampista Khépren Thuram, figlio di Lillian e fratello dell’attaccante Marcus, sempre al Nizza. Anche Luis Henrique, promettente ala sinistra brasiliana classe ’01 alla corte di Sampaoli. 1.

LE QUOTE ANTEPOST – Come non dare favorito il PSG che dopo una campagna acquisti faraonica, Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum, Hakimi e Danilo Pereira bastano da soli a giustificare l’ulteriore allargamento del gap con le altre squadre. Subito dietro il Lione e i campioni del Lille poi Monaco e Marsiglia

