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Ligue 1

Ligue 1, guida alla stagione 26/27: il PSG cambia tutto, Lens e Marsiglia lanciano la sfida

Il campionato francese riparte il 21 agosto con i parigini a caccia del sesto titolo consecutivo. Luis Enrique rivoluziona l’attacco dopo gli addii di Gonçalo Ramos e Kolo Muani. Calendario, favorite, mercato e date da non perdere

Ago 14, 20263 Lettura
PARIS, FRANCE - FEBRUARY 25: Marquinhos of Paris Saint-Germain celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg match between Paris Saint-Germain and AS Monaco at Parc des Princes on February 25, 2026 in Paris, France. (Photo by Franco Arland - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Ligue 1 2026/27 prende il via venerdì 21 agosto con il PSG ancora una volta nel ruolo di squadra da battere. I parigini puntano al sesto titolo consecutivo, ma si presentano alla nuova stagione con una rosa in trasformazione e diverse operazioni ancora da completare sul mercato.

Alle spalle dei campioni di Francia prova a inserirsi nuovamente il Lens, secondo nella passata stagione dopo aver tenuto aperta la corsa al titolo fino alle ultime settimane. Marsiglia, Lione e Lille completano il gruppo delle principali inseguitrici.

Ligue 1 2026/27, calendario e date: dal via del 21 agosto al Classique

L’89ª edizione del massimo campionato francese inizierà venerdì 21 agosto 2026 e terminerà il 29 maggio 2027, quando tutte le partite della 34ª giornata saranno disputate in contemporanea. La stessa formula verrà adottata per il penultimo turno del 22 maggio.

Il PSG debutterà al Parco dei Principi contro il Rennes, mentre il Marsiglia inizierà davanti al proprio pubblico contro lo Strasburgo. Il calendario entrerà subito nel vivo: il 30 agosto, alla seconda giornata, sono previste Monaco-Marsiglia e Lille-PSG.

Il primo Classique tra Marsiglia e PSG è fissato per il 20 settembre al Vélodrome, alla quinta giornata. Tra gli altri appuntamenti da segnare ci sono PSG-Lione a ottobre e il derby del Nord Lille-Lens del 31 ottobre, con ritorno il 20 marzo. L’Olympico Lione-Marsiglia è previsto il 13 dicembre. Il derby della capitale tra PSG e Paris FC si giocherà il 12 dicembre e il 3 aprile, mentre Monaco-Nizza è in calendario il 2 gennaio e il 22 maggio.

La sosta invernale scatterà dopo la 14ª giornata, con uno stop dal weekend del 12 dicembre fino al 2 gennaio. Tra le novità ci sono inoltre i ritorni nella massima serie di Troyes e Le Mans: il primo ritrova la Ligue 1 dopo tre anni, il secondo dopo sedici.

PSG 2026/27, rivoluzione per Luis Enrique: cambia l’attacco

Il mercato del PSG è uno dei temi principali dell’estate. I parigini arrivano alla nuova stagione dopo cinque campionati consecutivi vinti e due Champions League di fila, ma hanno deciso di modificare profondamente il reparto offensivo.

Due delle cessioni principali portano direttamente in Serie A. Gonçalo Ramos è passato al Milan, mentre Randal Kolo Muani si è trasferito alla Juventus per circa 50 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus. Anche Bradley Barcola resta tra i giocatori che potrebbero lasciare Parigi. Il principale investimento in entrata è Maghnes Akliouche, acquistato dal Monaco per circa 50 milioni di euro dopo il Mondiale disputato con la Francia. Alla rosa di Luis Enrique si è aggiunto anche Lucas Digne per aumentare le alternative sulla fascia sinistra.

Il mercato, però, non è terminato. Luis Campos cerca un nuovo numero 9 e tra i profili valutati figurano Ferran Torres e Charles De Ketelaere, oltre a un altro obiettivo sul quale il club starebbe lavorando senza far trapelare il nome. Per le corsie offensive piace anche Mika Godts dell’Ajax, mentre per la porta viene valutato Zion Suzuki come alternativa a Lucas Chevalier. Sul portiere giapponese è presente anche la Juventus.

A rendere ancora più delicata questa fase sarebbe intervenuto Luis Enrique, che avrebbe chiesto alla dirigenza di accelerare le trattative. L’obiettivo del tecnico spagnolo è avere una rosa definita prima della Supercoppa Europea.

Ligue 1 2026/27, le favorite: Lens, Marsiglia e Lione sfidano il PSG

Nonostante la rivoluzione sul mercato, il PSG resta la principale favorita per la vittoria della Ligue 1 2026/27. I parigini partono davanti per qualità e profondità della rosa, ma le operazioni ancora da completare potrebbero incidere sull’inizio della stagione.

La prima alternativa è il Lens, reduce da un secondo posto che ha tenuto aperta la lotta per il titolo fino alla fase conclusiva dello scorso campionato. La nuova sfida sarà confermarsi allo stesso livello gestendo contemporaneamente gli impegni in Champions League. Subito dietro ci sono Marsiglia e Lione. L’OM punta sul Vélodrome e su un mercato ambizioso per avvicinarsi alla vetta, mentre il Lione torna in Champions e cerca continuità dopo i progressi dell’ultima stagione.

Da seguire anche il Lille, quarta formazione francese qualificata alla Champions League e ormai presenza stabile nelle zone alte della classifica. Più indietro parte il Monaco, costretto a ridisegnare parte della squadra dopo la cessione di Akliouche proprio al PSG. Il Rennes, invece, si affida al capocannoniere Lepaul e sarà subito chiamato a un test di alto livello con l’esordio al Parco dei Principi.

Il PSG rimane quindi il riferimento della Ligue 1 2026/27, ma il mercato ancora aperto e la crescita delle inseguitrici aumentano le incognite alla vigilia. Lens, Marsiglia, Lione e Lille proveranno a trasformare queste incertezze in una corsa al titolo più aperta.

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