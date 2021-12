Ligue 1: Icardi salva il PSG, Nizza e Marsiglia al secondo posto

Il secondo ed ultimo turno infrasettimanale del mese di dicembre, manda definitivamente agli archivi il 2021, con una sola certezza: il PSG è ufficialmente campione d’inverno oltre che capolista. Ma qualcosa però nello spogliatoio francese non va bene, la conferma di ciò arriva direttamente dal pari per 1-1 in casa del Lorient strappato a tempo ormai scaduto da Icardi, che ha cosi realizzato l’ultima rete parigina del 2021 e con molta probabilità anche l’ultima della sua esperienza transalpina. Il pari conquistato in Bretagna in casa della penultima in classifica, ha da un lato consentito alla corazzata parigina di toccare quota 46 punti e porre l’enorme e quasi irrecuperabile distanza di ben 13 punti dalla seconda in classifica,ma certificato il fatto che lo spogliatoio parigino è ormai una polveriera e la gestione Pochettino imbarca acqua da tutte le parti quasi fosse il Titanic. La conferma di ciò è giunta prima dall’Equipe poi ripresa da Sport Mediaset, secondo le due testate giornalistiche il gruppo agli ordini di Pochettino sarebbe diviso in due gruppi con Neymar e Messi da una parte, Mbappé ed altri giocatori dall’altra,infatti è di qualche settimana fa il battibecco tra i due giocatori avvenuto direttamente in partita.

A ciò si aggiunge il difficile rapporto tra Donnarumma e Keylor Navas,che nelle ultime settimane sarebbe peggiorato notevolmente. Il continuo avvicendamento tra i due portieri, ha creato grande instabilità nel gruppo aumentando la competizione tra i due, nonostante le parole di rito dell’ex Milan e del nazionale costaricano, ma ciò sta logorando entrambi e un episodio accaduto dopo lo 0-0 col Nizza sarebbe stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Parlando con il collega al Nizza, Bulka, con i guanti dello stesso sponsor tecnico, Navas avrebbe detto guardando Donnarumma: “Questi guanti li hanno solo i portieri migliori”. Ovviamente Donnarumma non ha accettato di buon grado la battuta fatta dal compagno di squadra, ciò ha fatto si che Il loro rapporto già non idilliaco sia precipitato minimi storici. Oltre a questo diversi giocatori non sarebbero contenti della gestione disciplinare di alcuni colleghi, denunciandone favoritismi come nel caso Icardi, al quale vennero concessi diversi giorni di riposo vista la situazione con la moglie Wanda,con tanto di volo privato per tornare in Italia.

Trattamento di favore sarebbe stato accordato anche a Neymar, Messi e altri, portando una certa anarchia al campo di allenamento. Il brasiliano non è stato punito per un ritardo, mentre come riporta L’Equipe, in un’altra occasione i due giocatori sudamericani avrebbero scelto di non allenarsi, perché stanchi senza avvisare allenatore o staff tecnico. Cosa ripetuta dopo la festa organizzata da Messi per la conquistata del Pallone d’Oro, in cui diversi giocatori del club hanno fatto le ore piccole, tra i quali Paredes che stanco dalla notte bianca non si sarebbe presentato all’allenamento. Tale situazione dovrà quanto prima essere risolta dal tecnico argentino,prima che la dirigenza prenda nuove strade.

Intanto però in Ligue 1 diversi sono stati i cambiamenti in classifica, il Nizza imponendosi per 2-1 sul Lens, tocca quota 33 punti ed aggancia al secondo posto il Marsiglia. Un grazie il club della Costa Azzurra lo deve al Reims, che in casa del Marsiglia ha bloccato il risultato sull’1-1,volando cosi a quota 23 punti e compiendo un altro passo verso la salvezza. Chiude il 2021 con una sconfitta il Rennes che in casa del Monacò viene superato per 2-1, il successo consente alla formazione monegasca di toccare quota 29 punti e portarsi a ridosso della zona europea della classifica,successo importante anche per il Montpellier che tra le mura amiche liquida con un pesante 4-1 la pratica Angers, volando a quota 31 punti ed agganciando in classifica il Rennes, portandosi a sole due lunghezze da Marsiglia e Nizza.

Successo importante anche per il Lilla che in casa del Bordeaux ha saputo imporsi per 3-2,toccando quota 28 punti e compiendo un altro passo verso la zona europea della classifica, ora la speranza della tifoseria del club dell’Alta Francia è che nel mese di gennaio le uscite vista la vendita di diversi giocatori, possano essere rimpiazzate con arrivi importanti con cui poter centrare quantomeno l’accesso per le competizioni europee. Si muove anche il Nantes che in casa del Saint’Etienne imponendosi per 1-0, tocca quota 28 punti e compie un altro passo verso la zona europea della classifica, a chiudere il quadro è lo scontro salvezza tra Toryes e Brest, gara chiusa con il risultato di 1-1 che regala ad entrambe un punto in classifica facendo tutti felici.