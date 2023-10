Ligue 1: Il Clermont ferma il PSG, esordio amaro per Gattuso

Settima di campionato scoppiettante in Ligue 1, dove grande attesa c’era per l’esordio sulla panchina del Marsiglia di Gennaro Gattuso, che certifica la bravura dei tecnici italiani, infatti dopo Tudor il club marsigliese pesca ancora una volta nel nostro paese, affidando la panchina all’ex beniamino della curva milanista, nonché campione del Mondo 2006. Ma l’esordio non è certo dei migliori, perché il Marsiglia targato Gattuso pur giocando un’ottima gara, al triplice fischio dalla trasferta in casa della capolista Monacò rientra sconfitto per 3-2, ma ciò non basta al team del Principato per scrollarsi la compagnia del Brest, che in casa del Nizza gioca a non farsi male, ed il big match in vetta alla classifica si conclude con uno scialbo 0-0, che regala ad entrambe un buon punto a testa.

Chi entra nella scia delle due fuggitive insieme al Nizza è il Reims, che superando per 2-0 il Lione, tocca quota 13 punti, aggancia in classifica il team della Costa Azzurra ed accorcia ad una sola lunghezza lo svantaggio dalle due battistrada. Chi non decolla è il PSG, il team campione in carica, sembra non aver ancora assimilato i dettami tecnici di Luis Enrique e le tante partenze in estate, sembrano aver influito negativamente sul resto del roster, tanto che in casa del Clermont la formazione parigina non va oltre uno scialbo 0-0, che ad ogni modo gli consente di conquistare un buon punto, con cui toccare quota 12 restando a due lunghezze dalle battistrada.

Chi recupera terreno sulla zona europea è il Rennes, che imponendosi con un perentorio 3-2 sul Nantes, tocca quota 11 punti ed aggancia il sesto posto in classifica, portandosi ad una lunghezza dal PSG ed a sole due da Reims e Nizza, dunque avvio di stagione scoppiettante soprattutto nei piani alti della classifica che mai nell’ultimo decennio, aveva visto un avvio di campionato cosi arroventato senza il domino del PSG. Ma sulla ruota del Rennes resta ben saldo il Lilla, che superando per 2-0 il Le Havre, tocca a sua volta 11 punti ed entra in corsa non solo per un posto in Europa ma anche per il titolo essendo il duo in vetta lontano sole 3 lunghezze.

Si muove anche il Montpellier, che imponendosi per 3-0 in casa del Lorient, tocca quota 9 punti che gli consentono di cominciare a vedere la zona europea della classifica. Successo importante soprattutto in chiave salvezza quello firmato dal Tolosa, che in tra le mura amiche supera con un secco 3-0 il Metz,facendo cosi eco alla vittoria ottenuta dal Lens in casa dello Strasburgo nell’anticipo del venerdì, dove ha saputo imporsi per 1-0.