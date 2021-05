Ligue 1: Il Lille è Campione di Francia! Psg secondo, Monaco in Champions

Dopo un campionato lungo ed appassionante che ha promosso la Ligue 1 nell’olimpio dei maggiori campionati europei, finisce il giro sulle montagne russe transalpine,con una domenica lineare e senza scossoni o risultati eclatanti,cosa in cui speravano a Parigidopo la conquista della Coppa di Francia. Ma soprattutto il campionato finisce con il Lilla che imponendosi per 2-1 in casa dell’Angers grazie alle reti,David al 10’ a cui ha fatto seguito quella di Yilmaz al 45’ su calcio di rigore,il team dell’Alta Francia espugna la Loira conquistando il quarto scudetto della propria storia, esattamente 10 anni dopo l’ultima vittoria del campionato.

Dal canto suo il PSG, dopo aver conquistato la Coppa di Francia, spera anche nel colpaccio in campionato, tanto da imporsi per 2-0 in casa del Brest,ma al triplice fischio resta quel punto di svantaggio nei confronti del Lilla,che spegne definitivamente ogni speranza di vittoria, mandando agli archivi una stagione in cui ilPSG senza dubbio ha fatto bene ma non benissimo, vista anche l’eliminazione dalla Champions League. Stagione in cui però la formazione parigina ha offerto anche grande calcio, come nella doppia sfida contro i Bayern Monaco, gare che hanno entusiasmato e non poco.



Pareggiando per 0-0 in casa del Lens, il Monacò chiude al terzo posto, a cui si aggiunge il secondo in Coppa di Francia, conquistando i preliminari della prossima Champions League. Alle spalle del team monegasco, svetta il Lione, che pur se sconfitto per 3-2 in casa del Nizza, grazie ai 76 punti conquistati vola direttamente alla fase ai giorni della prossima Europa League, dove avrà al compagnia del Marsigliache pur pareggiando per 1-1in casa del Metz, tocca quota 60 punti che gli consentono di ritrovare l’Europa e mandare in archivio una stagione decisamente difficile.

Vola in Europa anche il Rennes e lo farà attraverso la prima storica edizione della Conference League,determinante la vittoria per 2-0 ottenuta sul Nimes ed il contemporaneo pareggio del Lens, risultati che consentendo al team della Bretagna di poter tornare nuovamente a giocarsi le notti magiche d’Europa. Imponendosi per 2-1 sul Nantes, il Montpellier tocca quota 54 punti ed archivia una stagione in cui avrebbe potuto fare decisamente più visti i soli 4 punti di distacco dal Rennes, discorso diverso per il Nantes che complice il pari per 1-1 tra Strasburgo e Lorient, non riesce nell’impresa di salvarsi matematicamente, ma dovrà farloaffrontando la vincente dei playoff della Ligue 2.



Discorso diverso per Lorient e Straburgo, entrambe volano a quota 42 punti raggiungendo la salvezza matematica, lascia con onore la Ligue 1 il Digione, e lo fa imponendosi per 1-0 sul Saint’Etienne, stessa sorte per il Nimes ormai retrocesso in Ligue 2 da diverse settimane. Cala cosi il sipario su di una stagione intensa e molto divertente, che senza dubbio ha certificato la crescita del campionato francese, che ora lascia spazio alla Nazionale in vista degli imminenti Europei.