Ligue 1: Il Lille frena il PSG, il Lione cala il poker e torna in vetta

Dopo uno spettacolare turno infrasettimanale, la marcia di avvicinamento al Natale in Ligue 1 ha offerto un weekend senza dubbio spettacolare sul campo, ma al tempo stesso molto amaro. Infatti al termine del match tra Lorient e Rennes gara vinta dal team ospite per 3-0, un riflettore dello stadio è crollato in campo, dove ha travolto ed ucciso uno dei giardinieri, un ragazzo di 38 anni padre di 3 bambini. Ma il bilancio della tragedia poteva essere ben più ampio, visto che in campo erano presenti ancora i giocatori di entrambe le squadre, e ciò di fatto ha senza dubbio macchiato quello che in Ligue 1, aveva tutti i contorni per essere un Natale un po’ più sereno visti i tempi in cui siamo.

Grande attenzione anche mediatica era tutta rivolta al big match tra Lilla e PSG, entrambe le squadre corrono e palleggiano,fra le due, è soprattutto il PSG che cerca di creare qualche pericolo, ma al triplice fischio il risultato resta in chiodato sullo 0-0, che consente al Lilla di volare a quota 33 punti e continuare la splendida favola cominciata ormai due anni. Discorso diverso per il PSG che staccato di due punti, non dovrebbe avere troppe difficoltà nel recuperare il gap, ma dopo Neymar, perde anche Florenzi e Kurzawa, entrambi usciti nel finale di match abbastanza malconci, ora la speranza in casa parigina è quella di poterli recuperare almeno per i primi di gennaio.

Intanto risale il Lione, il team del Rodano imponendosi per 4-1 in casa del Nizza, tocca a sua volta quota 33 punti, scavalca il PSG ed aggancia in vetta il Lilla, gettando cosi benzina su di una stagione già di suo molto arroventata. Non accelera il Marsiglia, il team provenzale dopo la sconfitta rimediata nel turno infrasettimanale, pur giocando in casa contro il Reims non va oltre il semplice 1-1, che gli consente si di toccare quota 28 punti, ma restare sempre a 4 punti dal PSG ed a 5 dal duo in testa, ovviamente bisogna anche aggiungere che il Marsiglia ha ancora due gare da recuperare e quindi poter recuperare il distacco in tempi abbastanza brevi.

Del periodo poco florido del Marsiglia ne approfitta il Rennes, il team della Bretagna imponendosi per 3-0 in casa del Lorient, tocca a sua volta quota 28 punti ed aggancia in classifica proprio il Marsiglia, al termine di un match che ormai passerà tragicamente alla storia. Nella scia di Rennes e Marsiglia resta il Montpellier che pur pareggiando per 2-2 in casa del Brest, tocca quota 27 punti che gli consentono di avere un distacco dalla zona europea di una sola lunghezza. Dopo tre sconfitte consecutive, il Monacò torna nuovamente alla vittoria e lo fa imponendosi per 1-0 in casa del fanalino di coda Digione, il successo oltre che da un punto di vista morale fa benissimo anche alla classifica, dove il team monegasco vola a quota 26 punti ed entra cosi nella scia della zona europea e quindi dalla Conference League, distante soli due punti.

Chi cerca di restare in scia è l’Angers, la formazione angioina dopo aver collezionato ben 7 punti tra la fine di novembre ed i primi di dicembre, nelle ultime gare sembra aver rallentato la sua marcia, infatti dopo la sconfitta rimediata nel turno infrasettimanale in casa dello Strasburgo, nel weekend in casa del Nantes non è andata oltre il semplice 1-1 in casa del Nantes. Il punto conquistato permette all’Angers di toccare quota 24 punti, ma al tempo stesso ne certifica il distacco di ben 4 lunghezze dalla zona europea della classifica, alle spalle dall’Angers spicca il Metz che imponendosi per 2-0 sul Lens, vola a quota 23 punti, compie un altro passo verso la salvezza e prova a mettere nel mirino la sesta piazza lontana 5 punti.

Chi prova a risalire è anche il Bordeaux che superando per 2-0 lo Strasburgo vola a quota 22 punti, compiendo un altro passo verso il mantenimento della categoria, stesso discorso per il Saint’Etienne che al successo ottenuto nel turno infrasettimanale, da seguito bloccando sul 2-2 il Nimes e toccando quota 17 punti. Archiviato il weekend l’attenzione si sposta tutta a mercoledì 23 dicembre, in cui si giocherà il secondo dei due turni infrasettimanali del mese, giornata che chiuderà il 2020 e che proclamerà il campione d’inverno, dunque soprattutto nei piani alti della classifica si preannuncia una giornata calda e spettacolare.