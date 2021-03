Ligue 1: Il Lille resta al comando, per Lione e Psg vittorie di misura

Turno infrasettimanale nel scoppiettante in Ligue 1, il Lilla dopo esser apparso in ombra nel passato weekend tanto da pareggiare con lo Strasburgo, pagando le fatiche di Europa League,torna alla vittoria nella ventottesima giornata di campionato, imponendosi con un secco 2-0 sul Marsiglia, schizzando a quota 62 punti. Tale successe a 10 giornate dal termine pesa tantissimo soprattutto da un punto di vista psicologico, oltre che sull’economia della classifica, ma sulle tracce della capolista resta il PSG, il team parigino imponendosi per 1-0 in casa del Bordeaux tocca quota 60 punti restando sempre a -2 dal Lilla, ma a differenza del team dell’Alta Francia che essendo stata eliminata dall’Europa League, potrà pensare con maggiore tranquillità al campionato ed alla Coppa di Francia, il PSG se dovesse superare anche i quarti di finale in Champions League, dovrà decidere su quale obiettivo puntare,perché nell’attuale stagione pensare di poter competere su tutti i fronti è pura fantascienza.

Anche perché se da un lato il Lilla tenta la fuga, dall’altro il Lione resta in scia, infatti il team del Rodano imponendosi per 1-0 sul Rennes, che di fatto esce dalla corsa per un posto in Europa, tocca quota 59 punti ed accorcia a sole due lunghezze il distacco dal PSG, come il Lilla il team del Rodano non ha impegni europei e ciò potrebbe essere l’arma in più con cui scavalcare il PSG, che mai come in questa stagione, non solo deve attaccare ma anche difendersi e non sarà facile fare entrambe le cose. Chi rallenta è il Monacò, il team monegasco in casa dello Strasburgo che già nel weekend aveva bloccato il Lilla, viene superato per 1-0, rallentando la corsa del team del Principato verso la Champions League.

Chi continua a sognare dal canto suo l’Europa è il Lens, la matricola dell’Alta Francia imponendosi per 3-2 in casa del Saint’Etienne, tocca quota 44 punti ed aggancia nuovamente il quinto posto, complice la sconfitta del Metz che in casa è stato superato 1-0 dall’Angers che nelle ultime giornate sembra aver ritrovato lo smalto perduto. Dopo il pareggio rimediato nello scorso weekend, il Montpellier contro il Lorient,pareggia nuovamente ma questa volta per 1-1, ciò fa si che il team dell’Occitania accusi un distacco dal quinto posto del ben 4 punti, certo con ancora 10 giornate da giocare il tempo e punti per recuperare ci sono, ma in casa Montpellier per far ciò sarà necessario cambiare marcia.

Dopo il successo ottenuto nello scorso weekend, il Nizza si ripete imponendosi per 2-1 sul Nimes, volando cosi a quota 35 punti che di fatto dicono che il team della Costa Azzurra sia ormai salvo. Stesso discorso per il Reims che superando per 2-1 il Nantes, tocca quota 34 punti e può considerarsi quasi salvo come il Nizza. Sulla stessa lunghezza d’onda il Brest che superando per 3-1 il Digione, vola a sua volta a quota 34 punti compiendo un passo deciso verso il mantenimento della categoria, discorso diverso per Nimes, Nantes e Digione ad un passo dalla retrocessione in Ligue 2.