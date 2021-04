Ligue 1: Il Lille rimonta il Lione e si riprende la vetta. PSG e Monaco inseguono

Continua la girandola di emozioni in Ligue 1 che di smettere con il regalare forti emozioni proprio non vuole saperne,concedendo cosi a tifosi ed appassionati una 34 ª giornata da brividi e vietata ai deboli di cuore. Su tutti ovviamente il match clou della giornata è il big match tra Lione e Lilla, autentico scontro diretto per il titolo, con 3 punti in palio pesantissimi per entrambi i club. Parte forte la formazione del Rodano che al 17’ si rende pericolosissima, assist di Depay e Slimani con un pallonetto alza di poco la palla sulla traversa, è il preludio al gol che arriva solo 3 minuti più tardi, quando Caqueret mette teso e rasoterra un pallone in mezzo dalla destra, Slimani è il più veloce di tutti ed anticipa la difesa del Lilla, firmando il momentaneo 1-0. La gara sale d’intensità ma soprattutto entra in partita Yilmaz che a dispetto dei 35 anni sulla carta d’identità, corre come un ragazzino di 20,recupera palla serve David, ma il pari del Lilla viene annullato per fuori gioco del giocatore turco.

Il Lione prende coraggio ed al 35’ sugli sviluppi di un cross Fonte con il braccio destro, complice un’uscita a vuoto di Maignan, regala al Lione il 2-0, sulla panchina dell’Alta Francia gli sguardi cupi non tradiscono l’emozioni,che parlano di amarezza e delusione per la sconfitta che sta maturando sul campo,complice la paura di poter perdere un titolo che solo fino al calcio d’inizio sembra almeno in buona parte conquistato. Ma dello stesso avviso non Yilmaz che nel solo ed unico minuto di recupero su calcio di punizione riapre il match firmando il 2-1,nella ripresa il copione non cambia, entrambe le formazioni sembrano due pugili, tanto da rispondere colpo su colpo,cosi come nei cambi da una parte e l’altra che fanno alzare e di tanto la qualità in campo. Ma al 60’ un errato passaggio di Paquetà, viene recuperato da Yilmaz che parte velocemente e dalla sinistra serve David in mezzo,l’attaccante canadese senza pensarci su due volte firma il 2-2.

Il Lione accusa il colpo anche se prova a reagire, ma sono i lupi dell’Alta Francia che azzannano il leoni del Rodano, tanto che all’85’ parte una combinazione tutta turca, Yazici serve Yilmaz che davanti Lopes non sbaglia, firmando il definitivo 3-2 che regala al Lilla tre punti pesantissimi, lasciando l’amaro in bocca al Lione che dopo l’eliminazione dalla Coppa di Francia, almeno in parte dice addio anche allo scudetto,scivolando ad un pesante – 6 dalla capolista.

Chi non molla è il PSG, il team parigino dopo aver staccato il pass anche per le finali della Coppa di Francia, dove incrocerà il Monacò in quello che sarà un big match tutto da seguire ed una finale anticipata, e dopo aver conquistato anche la semifinale di Champions League in cui incrocerà il Manchester City dando vita ad un altro bellissimo scontro,resta agganciato anche all’obiettivo scudetto e lo fa imponendosi per 3-1 in casa del Metz, grazie a duna doppietta di Mbappè ed una rete d’Icardi a cui la bella prestazione offerta in Coppa di Francia sembra averlo galvanizzato.

Vittoria pesante quella del PSG, che schizza a quota 72 punti restando ad una lunghezza dalla capolista Lilla, ma ad una sola lunghezza dal team parigino resta ben saldo il Monacò. Il team monegasco dopo aver eliminato il Lione nei quarti di finale della Coppa di Francia, conquistando le semifinali,continua la sua corsa anche verso il titolo e la conferma di ciò arriva direttamente dal successo per 1-0 maturato in casa dell’Angers, ancora frastornato dalla sconfitta rimediata contro il PSG nella coppa nazionale. Se la corsa per lo scudetto resta altamente entusiasmante ed incandescente, non da meno è quella per conquistare il quinto posto che garantirà l’accesso alla prossimo Conference League, il Lens dopo il pari della scorsa settimana, tra le mura amiche non sbaglia imponendosi per 2-1 sul Nimes, volando a quota 56 punti.

Ma nella scia del team dell’Alta Francia ( grande protagonista nell’attuale stagione sia con il Lilla,sia con il Lens) resta il Marsiglia che superando per 3-1 il Reims,tocca quota 55 punti veleggiando cosi ad una sola lunghezza dal Lens.In tale contesto va ad inserirsi ufficialmente anche il Rennes, il team della Bretagna superando per 5-1 l’ormai retrocesso Digione, tocca quota 54 punti che di fatto gli consentono di portarsi ad una lunghezza dal Marsiglia ed a sole 2 dal Lens, rendendo ancor più rovente un già arroventato finale di stagione. Infuocata anche la lotta per la salvezza, il Nantes imponendosi per 2-1 in casa dello Strasburgo in quello che era un autentico scontro diretto, conquista tre punti pesantissimi che gli consentono di toccare quota 31 e portarsi a sole 5 lunghezze dalla zona salvezza. In caduta il Bordeaux che in casa del Lorient viene travolto per 4-1,successo pesante per il team della Bretagna che vola a quota 35 punti con cui compie un passo deciso verso la salvezza, discorso diverso per la formazione girondina che rimedia la quinta sconfitta consecutiva.

Vittoria pesante anche quella centrata dal Brest, che in casa del Saint’Etienne riesce ad imporsi per 2-1, toccando quota 40 punti archiviando cosi il discorso salvezza, lo scontro a centro classifica tra Nizza e Montpellier, finisce 3-1 per il team della Costa Azzurra, match che al tempo stesso poneva di fronte due club ormai salvi e senza altri obiettivi da raggiungere. Passa cosi agli archivi un weekend che senza dubbio ha regalato forti emozioni ed anche un match dal respiro europeo,infatti Lione –Lilla è stata una delle più belle partite dell’intera stagione, dopo lo straordinario PSG- Bayern Monaco, segno evidente di quanto abbia lavorato bene la federazione e soprattutto i club,che ora fanno della Ligue 1 uno dei campionati top d’Europa.