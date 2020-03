Ligue 1: Il Lille stende il Lione, il Rennes ne fa 5 al Montpellier, pari St’Etienne

Come in gran parte del Mondo, il Coronavirus ha fatto la sua comparsa anche in Francia e questo ovviamente preoccupa e non poco l’intero Paese ed il Governo, tanto che anche in Ligue 1 è stata rinviata la gara tra Strasburgo e PSG. Tutto questo a seguito di un ordine della prefettura del Basso Reno riguardante la diffusione del coronavirus, così il match è stato rinviato a data da destinarsi. Questa diventa così la prima partita rinviata in Francia a causa del coronavirus,ora la preoccupazione in casa PSG riguarda il match di ritorno di Champions League, dove al Parco dei Principi è atteso l’arrivo del Borussia Dortmund, mercoledì 11 marzo ed al momento, la partita è prevista a porte aperte. “Siamo stati avvertiti di una richiesta di stop dal prefetto del Basso Reno a causa di un 25% di spettatori attesi al match originari dell’Alto Reno, dove esiste un focolaio”, la spiegazione del direttore generale della LFP, Didier Quillot, a L’Equipe.

Ma nonostante il rinvio del match del PSG la Ligue 1 è andata avanti, il Marsiglia pur giocando tra le mura amiche del Velodrom, contro l’Amiens impatta per 2-2,il punto guadagnato consente al team padrone di casa di volare a quota 56 lunghe e porre un altro importante mattone sul secondo posto finale, discorso diverso per l’Amiens che con soli 23 punti conquistati è penultimo in classifica e con un distacco dalla zona salvezza di ben 7 punti. Chi si muove deciso è il Rennes che sfruttando il fattore campo, liquida con un pesante 5-0 il Montpellier, volando a quota 50 punti ed accorciando a sole 6 lunghezze lo svantaggio dal Marsiglia. Ciò quindi consente al team della Bretagna di poter sognare anche il secondo posto, rendendo cosi la corsa per un posto in Champions ancora più viva ed elettrizzante, ma alle spalle del Rennes chi non molla è il Lilla che imponendosi per 1-0 sul Lione,tocca quota 49 punti restando cosi incollato alla scia del Rennes ed al sogno Champions. Settimana difficile per il Lione che non sembra aver metabolizzato l’eliminazione dalla semifinale della Coppa di Francia per mano del PSG, tanto da venir superato in campionato anche dal Lilla.

Chi sia pur da lontano prova ad inserirsi nella corsa per un posto in Champions League è il Reims, che superando per 1-0 il Brest, tocca quota 41 punti ed entra nella scia del Lilla ormai distante soli 8 punti. Stesso discorso per il Nizza, il team della Costa Azzurra imponendosi per 2-1 nello scontro diretto contro il Monaco, tocca a sua volta quota 41 punti e proprio come il Reims, sogna il grande colpo. In ripresa l’Angers, il team della Loira imponendosi per 2-0 sul Nantes, non solo conquista la seconda vittoria consecutiva, ma vola anche a quota 39 punti, archiviando cosi di fatto il discorso salvezza e puntando ora ad arrivare il più in alto possibile in classifica.

Chi compie un altro bel passo verso la salvezza è il Digione che superando per 2-1 l’ormai retrocesso Tolosa, tocca quota 30 punti, stesso discorso per il Saint’Etienne che pur impattando per 1-1 con il Bordeux, aggancia in classifica il Digione compiendo un altro passo verso la salvezza, dopo aver conquistato uno storico accesso alla finalissima della Coppa di Francia, traguardo che in casa Verts mancava da ben 38 anni,ed ora tutta la tifoseria sogna di poter vedere i proprio eroi poter alzare al cielo la coppa il prossimo 25 aprile, anche se contro il PSG si preannuncia essere un’impresa ardua. Chi si muove in chiave salvezza è anche il Metz che imponendosi per 2-1 sul Nimes, tocca quota 34 punti ed ora veleggia a 7 lunghezze dalla salvezza matematica.