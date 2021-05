Ligue 1: Il Lille vede il titolo, Psg fermato a Rennes. Il Monaco torna al terzo posto

A180 minuti dal termine della stagione , continua la girandola di emozioni in Ligue 1 che mai come nell’attuale campionato ha saputo entusiasmare non soltanto il popolo transalpino. Ad aprire la terzultima giornata di campionato è il derby dell’Alta Francia tra Lens e Lilla,con il team padrone di casa in cerca della vittoria per raggiungere la qualificazione per la prima storica edizione della Conference League, ed i cugini regionali in cerca della vittoria per la conquista del quarto storico scudetto. Sulla carta le premesse per assiste ad un match emozionante ci sono tutte,ma sul campo però le cose vanno diversamente,perché al 4’Yilmaz su calcio di rigore firma il momentaneo 1-0,il Lens non reagisce ed al 40’ il turco si ripete portando il risultato sul 2-0. Nella ripresa il copione non cambia ed al 60’ David realizza il definitivo 3-0 che consente al Lilla di schizzare a quota 79 punti, cucendosi metà scudetto sul petto.

Ma l’emozioni della giornata proseguono con il tanto atteso Rennes –PSG, match delicatissimo soprattutto per la formazione parigina che dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Manchester City, doveva quanto meno restare agganciata all’obiettivo scudetto. Ma in realtà in campo le squadre si equivalgono ed il PSG passa in vantaggio solo in chiusura di primo tempo e con un calcio di rigore trasformato da Neymar, nella ripresa il copione non cambia ed al 70’ Guirassy firma il definitivo 1-1, che consente al Rennes di volare a quota 55 punti portandosi d una sola lunghezza dalla zona europea della classifica, discorso diverso per il PSG che scivola a tre lunghezze di svantaggio dal Lilla. Ma per il team parigino i guai non sembrano essere finiti, perché se da un lato deve correre per recuperare terreno sul Lilla, dall’altro deve accelerare per evitare di essere nuovamente agganciato dal Monacò che superando per 1-0 il Reims, tocca quota 74 punti portandosi a due lunghezze di svantaggio dal PSG, tornando cosi a cullare il sogno del secondo posto.

Si muove anche il Lione che imponendosi con un largo 4-1 sul Lorient, vola a quota 73 punti portandosi ad una lunghezza dal Monacò ed a sole 3 dal PSG,con ancora due gare da giocare anche per il team del Rodano il sogno di poter chiudere la stagione al secondo posto resta concreto più che mai. Entusiasmante anche la corsa per la Conference League, il Marsiglia non approfittando della sconfitta del Lens patita nel derby, in casa del Saint’Etienne viene superato per 1-0, restando cosi a quota 56 punti, il che rende e non poco emozionante anche la volata per l’ultimo posto disponibile per accedere in Europa,dove a contenderlo ci sono ben tre squadre, con ancora 180 minuti da giocare tutto è ancora possibile. Con la vittoria ottenuta sul Marsiglia, il Saint’Etienne vola a quota 45 punti ed archivia la stagione con una buona salvezza, stesso discorso per l’Angers che superando per 3-0 l’ormai retrocesso Digione ,con un bottino di 44 punti saluta il campionato, saluta il campionato con un’ottima salvezza anche il Nizza che superando per 3-2 il Brest, tocca quota 49 punti.

Stagione archiviata anche per il Montpellier che imponendosi per 3-2 sullo Strasburgo, vola a quota 50 punti,il che lascia un po’ d’amaro in bocca al team dell’Occitania che se non avesse rallentato tra marzo ed aprile, sarebbe sicuramente in corsa per la Conference League. Chi invece prova a muoversi in zona salvezza è il Nantes che imponendosi per 3-0 sul Bordeaux, tocca quota 37 punti,portandosi ad una sola lunghezza dalla zona salvezza e con ancora due gare da giocare l’obiettivo del mantenimento matematico dalla categoria sembra possibile,stesso discorso per il Nimes che superando per 3-0 il Metz, tocca quota 35 punti portandosi a sole 3 lunghezze dalla zona salvezza, dunque tra la corsa scudetto,quella per un posto in Europa e quella salvezza, senza dubbio le ultime due giornate di campionato in Ligue 1 regaleranno ancora tantissimo spettacolo